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Компания Jingjia Micro наконец закончила разработку графического адаптера, который по производительности способен конкурировать с видеоадаптерами NVIDIA семейства Pascal. Также появилась информация и о технических характеристиках нового устройства, причем для геймеров, которые рассчитывают за небольшую сумму апгрейдить свой компьютер, ждет разочарование.

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По информации СМИ, графические адаптеры Jingjia Micro не будут поддерживать API DirectX и Vulkan, поэтому говорить об их игровом будущем не стоит. Скорее всего, видеоадаптер будет позиционироваться как решение для рабочих станций.

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Всего в серии будет две модели. Первая – JM9231 с тактовой частотой 1,5 ГГц и видеопамятью 8 Гб. Заявлено, что устройство по производительности будет на уровне NVIDIA GeForce GTX 1050. Что касается интерфейсов, то тут поддерживаются DisplayPort 1.3 и HDMI 2.0. Вычислительная мощность равна 2 Тфлопс, TDP 150 Вт.

Вторая модель – флагманская видеокарта JN9271. Работает адаптер на частоте 1,8 ГГц, имеется поддержка интерфейса PCIe 4.0 x 16. Видеопамять до 16 Гб. Что касается TDP, то он до 200 Вт. Вычислительная мощность 8 Тфлопс, что чуть меньше, чем у GeForce GTX 1080.

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Пока что компания еще не тестировала новые видеоадаптеры, так как их изготовление еще только должно начаться в ближайшее время.