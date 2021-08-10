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Хотя игру Half-Life 2 и можно назвать легендарной, однако соревноваться в количестве онлайна с более современными играми она едва ли сможет.

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Пока в Half-Life 2 показатель одновременно играющих геймеров не достигает больше тринадцати тысяч человек, в современных тайтлах этот показатель равен ста тысячам и более. Подобную картинку можно наблюдать уже более 9 лет. Однако вскоре все может измениться.

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Поклонники эпохального шутера решили устроить флешмоб, благодаря которому может быть установлен новый рекорд по пиковому онлайну. Кстати, прошлый рекорд был установлен аж в 2012 году, когда фанаты также приняли участие в массовой акции. В этот раз игроки договорились одновременно зайти в игру 14 августа в 18:00 по МСК.

В качестве организаторов в этот раз выступили довольно популярные блогеры noclick и Radiation Hazard. Поклонники игры сразу же поддержали эту идею. Они считают, что такая активность может подтолкнуть компанию Valve к созданию новой части культового шутера. Идея выглядит наивной, хотя вдруг повезет?

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Участвовать во флешмобе сможет каждый. Все что нужно сделать, так это запустить оригинал Half-Life 2 и установить публичный статус аккаунта в Steam. Стартует акция состоится через 4 дня.