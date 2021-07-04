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Китайские разработчики, создавшие популярный benchmark Master Lu, подготовили топ наиболее плавных и производительных оболочек среди смартфонов под управлением Android за 2020 год.

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Наиболее плавный интерфейс в 2020 году – ColorOS 11 версии на основе Android 11, разработанная OPPO. Разработчиками в оболочку OPPO внедрены технологии и функции, обеспечивающие лучшую производительность и плавность интерфейса своих устройств. Одна из таких технологий – работа сразу нескольких ядер процессора. Также в оболочке присутствует предзагрузка приложений, которая работает благодаря изучению привычек владельца. Также задействованы многие другие технологии.

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Второе место заметно отстает от первого. Тут расположилась оболочка EMUI, разрабатываемая компанией HUAWEI. Бронзовое место за пользовательским интерфейсом Nubia UI. Следом в топе расположились ZUI компании Lenovo; Funtouch OS от Vivo; Smartisan от компании Smartisan, занимающейся выпуском среднебюджетных и флагманских смартфонов; китайская версия Oxygen – hydrogen от компании OnePlus; Magic от HONOR; MIUI (Xiaomi) и на последнем месте Flyme – фирменная оболочка Meizu.

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Из-за чего в рейтинге не появилась фирменная оболочка Samsung – не известно. Возможно ее просто проигнорировали.