Разработчики Master Lu назвали самый плавный пользовательский интерфейс для смартфонов
Китайские разработчики, создавшие популярный benchmark Master Lu, подготовили топ наиболее плавных и производительных оболочек среди смартфонов под управлением Android за 2020 год.
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Наиболее плавный интерфейс в 2020 году – ColorOS 11 версии на основе Android 11, разработанная OPPO. Разработчиками в оболочку OPPO внедрены технологии и функции, обеспечивающие лучшую производительность и плавность интерфейса своих устройств. Одна из таких технологий – работа сразу нескольких ядер процессора. Также в оболочке присутствует предзагрузка приложений, которая работает благодаря изучению привычек владельца. Также задействованы многие другие технологии.
Второе место заметно отстает от первого. Тут расположилась оболочка EMUI, разрабатываемая компанией HUAWEI. Бронзовое место за пользовательским интерфейсом Nubia UI. Следом в топе расположились ZUI компании Lenovo; Funtouch OS от Vivo; Smartisan от компании Smartisan, занимающейся выпуском среднебюджетных и флагманских смартфонов; китайская версия Oxygen – hydrogen от компании OnePlus; Magic от HONOR; MIUI (Xiaomi) и на последнем месте Flyme – фирменная оболочка Meizu.
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Из-за чего в рейтинге не появилась фирменная оболочка Samsung – не известно. Возможно ее просто проигнорировали.
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