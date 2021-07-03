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Компания MSI приняла решение возобновить производство довольно старого продукта - видеокарты NVIDIA GeForce GT 730, продажи которой стартовали еще в 2014 году.

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Это решение никогда не было лучшим, но в нынешней ситуации оно позволит приобрести хоть какой-то видеоадаптер. Видеокарту точно не назовешь игровой, но она хорошо подойдет как временное решение для тех, у кого пк без встроенной видеокарты или же кому мощности встроенной не хватает.

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Ранее компанией MSI уже выпускались целых 12 разных вариантов данной модели. Эта же «новинка» стала для компании 13 исполнением. Видеоадаптер оснащен 384 ядрами CUDA. Частота чипа достигает 902 MHz. У видеокарты 2 Gb DDR3 видеопамяти с поддержкой 64 битной шины с частотой 1600 MHz.

Видеокарта низкопрофильная, ее длина составляет 146 мм, что позволяет поместить ее в практически любой корпус. У нее пассивное охлаждение.

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У адаптера три разъема для мониторов: это DVI-D, VGA, а также HDMI 1.4. Видеокарта поддерживает разрешение плоть до 4К, однако частота обновления при этом равняется 30 Герцам.

Поддержка видеокарты со стороны NVIDIA скоро прекратится, но проблемой это назвать нельзя, так как карта все равно не игровая.

Цена на нее составляет 42 доллара.