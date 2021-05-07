Xiaomi представила часы Hipee Smart Blood Pressure Watch, которые умеют измерять давление
Корпорацией Xiaomi на платформе коллективного финансирования представлены смарт-часы Hipee Smart Blood Pressure Watch. Основная задача гаджета - замеры кровяного давления владельца.
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Одна из важнейших функций данных смарт-часов - отслеживание кровяного давления круглые сутки. Гаджет предлагается всего за 77 $, уже можно оформить предзаказ. Его оформление возможно на платформе коллективного финансирования Xiaomi Youpin.
В смарт-часах производитель применил осциллометрическую технологию и мягкие вставки из силикона, которые способствуют более точному считыванию показаний датчиков. Производителем заявлена точности измерения ± 3 мм рт. ст.
У устройства получился довольно большой корпус, однако их вес составляет всего 76 грамм.
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В часах предусмотрена важная функция - автоматический замер артериального давления. Чтобы ее активировать, владельцу нужно всего лишь поднять руку и положить ладонь на грудь. Это несомненный плюс, так как данная возможность позволяет не искать нужный пункт в настройках.
Часы Hipee Smart Blood Pressure Watch присоединяются с устройством при помощи Bluetooth, в часах имеется разъем microUSB для их зарядки, про емкость аккумулятора пока ничего не известно.
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