Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Корпорацией Xiaomi на платформе коллективного финансирования представлены смарт-часы Hipee Smart Blood Pressure Watch. Основная задача гаджета - замеры кровяного давления владельца.

реклама

Одна из важнейших функций данных смарт-часов - отслеживание кровяного давления круглые сутки. Гаджет предлагается всего за 77 $, уже можно оформить предзаказ. Его оформление возможно на платформе коллективного финансирования Xiaomi Youpin.

анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

В смарт-часах производитель применил осциллометрическую технологию и мягкие вставки из силикона, которые способствуют более точному считыванию показаний датчиков. Производителем заявлена точности измерения ± 3 мм рт. ст.

У устройства получился довольно большой корпус, однако их вес составляет всего 76 грамм.

реклама

В часах предусмотрена важная функция - автоматический замер артериального давления. Чтобы ее активировать, владельцу нужно всего лишь поднять руку и положить ладонь на грудь. Это несомненный плюс, так как данная возможность позволяет не искать нужный пункт в настройках.

Часы Hipee Smart Blood Pressure Watch присоединяются с устройством при помощи Bluetooth, в часах имеется разъем microUSB для их зарядки, про емкость аккумулятора пока ничего не известно.