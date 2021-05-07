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Из Китая по-прежнему идут новости о все меньшем остатке количества смартфонов HUAWEI в магазинах, это при том, что производителем был прекращен выпуск моделей бюджетного сегмента из-за недостаточного количества компонентов.

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Из-за введения США санкций закупать нужные компоненты для устройств стало невозможно. Также ситуацию усугубляет дефицит микросхем. Из-за всего этого компании пришлось приостановить производство смартфонов бюджетного и среднего ценового сегмента.

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Магазинами Китая было подтверждено, что компанией HUAWEI на данный момент продается намного меньше устройств, чем продавалось несколькими месяцами ранее. Помимо этого, они подтверждают, что отыскать смартфоны HUAWEI сейчас просто невозможно. Даже если вам повезло, и вы нашли интересующую вас модель, то, скорее всего, нужный цвет и объем памяти вы найти не сможете.

Также источник сообщил, что после посещения 5 фирменных магазинов HUAWEI были найдены только четыре модели смартфонов HUAWEI. Источником подтвержден резкий рост цен, а на прилавках в наличии лишь старшие модели.

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В одном официальном магазине HUAWEI в Чэнду продавец рассказал, что серии недорогих смартфонов для студентов - Nova – на данный момент нет и что из наиболее бюджетных вариантов, доступных на данный момент является Nova 8 Pro 128 GB, которая стоит почти 620 $. При этом на старте продаж цена Nova начиналась с 300 $.