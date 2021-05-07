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Аналитической компанией Canalys опубликован новый отчет , согласно которому объем продаж планшетов вырос на 51 %. Это 39 миллионов устройств. Настольные компьютеры, ноутбуки и хромбуки также выросли в объеме поставок за первый квартал 2021 года.

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Продажа планшетов ведущих производителей, за исключением HUAWEI, увеличилась за первый квартал этого года. Как и прежде, пользователями чаще всего делается выбор в сторону устройств компании Apple. Производителем были увеличены продажи на 50,3% и поставлено свыше 15 миллионов устройств, в основном за счет обновленной версии iPad Air. Samsung поставила почти вдвое меньше планшетов. В то же время и Lenovo, и Amazon установили собственный рекорд продаж — 133,5% и 197,9% в годовом сравнении.

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В целом лидирующую позицию на рынке компьютеров занимает компания Lenovo, которая поставила за первый квартал 2021 года 24 миллиона устройств. Второе место за компанией Apple: продажа компьютеров Mac и планшетов iPad составила 22,1 миллиона устройств. На третьем месте разместилась компания HP с 19,3 миллионами устройств. HP смогла опередить Dell и Samsung.

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Высокие продажи ноутбуков на базе Chrome связаны не только с более низкой ценой: они становятся все более популярными из-за пандемии.

Он предназначен для аудитории, которая использует их для работы, обучения, что особенно удобно в удаленном режиме. HP, как и прежде, остается лидером продаж ноутбуков на базе Chrome, рост составил 633,7%.