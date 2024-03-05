Чип M3 является базовым для 15-дюймового MacBook Air, и дополнительной опцией для 13-дюймового MacBook Air

Когда в конце 2023 года Apple обновила семейство MacBook Pro процессорами M3, M3 Pro и M3 Max, многие предполагали, что вскоре произойдет обновление более массовых продуктов компании. Сегодня Apple осуществила запуск своего семейства MacBook Air 2024 года со стандартными процессорами M3 на 15-дюймовой модели.

По данным Apple, чип M3 на 60 процентов быстрее, чем MacBook Air M1, который первым использовал Apple Silicon. Компания до сих пор вспоминает свое прошлое на базе процессоров Intel, утверждая, что новые системы до 13 раз быстрее, чем MacBook Air, в которых использовались процессоры Intel Core. Похоже, Apple надеется, что у клиентов, использующих эти системы, возникнет соблазн сделать решительный шаг и перейти на M3.

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Если вы выберете M3, вы получите конфигурацию с 8-ядерным центральным и 10-ядерным графическим процессором и до 24 ГБ унифицированной памяти. Однако, как это типично для Apple, базовые системы по-прежнему имеют всего 8 ГБ унифицированной памяти. Стоит ли удивляться, поскольку даже базовый MacBook Pro M3 от Apple имеет 8 ГБ памяти.

Следует также отметить, что Apple рекламирует свой 16-ядерный Neural Engine, который поможет повысить производительность искусственного интеллекта на ноутбуках. Этот чип может улучшить работу искусственного интеллекта как в macOS, так и в сторонних приложениях.

Помимо обновления процессора, еще одно большое обновление включает поддержку дисплея. Раньше базовые процессоры Apple M1 и M2 поддерживали только один внешний дисплей, что сильно ограничивало возможности. Однако новый чип M3 в MacBook Air поддерживает до двух внешних дисплеев, в закрытом состоянии. Когда MacBook Air M3 раскрыт, он поддерживает один внешний дисплей с частотой обновления 60 Гц и разрешением до 6K. При закрытой крышке вы можете подключить два внешних дисплея с частотой 60 Гц и разрешением до 5K.

Новые MacBook Air, способные работать до 18 часов, теперь доступны для предварительного заказа. Поставки начнутся 8 марта. Базовый 13-дюймовый MacBook Air (M2, 8 ГБ, 256 ГБ) будет стоить от 999 долларов. 13-дюймовый MacBook Air с процессором M3, 8 ГБ памяти и твердотельным накопителем на 256 ГБ стоит 1099 долларов. Базовая цена 15-дюймового MacBook Air составляет 1299 долларов (M3, 8 ГБ, 256 ГБ). Если вы хотите использовать все опции, 15-дюймовый MacBook Air с процессором M3, 24 ГБ унифицированной памяти, твердотельным накопителем емкостью 2 ТБ и адаптером питания USB-C мощностью 70 Вт обойдется вам в 2499 долларов.