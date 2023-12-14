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hilnur20012
ASML и Samsung подписали договор по производству чипов стоимостью 700 млн долларов
Договор подписан в рамках визита президента Южной Кореи

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Голландский технологический гигант ASML и Samsung во вторник подписали соглашение на сумму около 700 миллионов евро о строительстве завода по исследованию полупроводников в Южной Корее во время визита президента Юн Сок Ёль, посвященного технологиям.

Юн посетил ASML во время поездки в Нидерланды с целью создания «чип-альянса» между двумя мировыми производителями полупроводников.

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Он осмотрел городские мощности компании ASML, которая производит новейшие машины для производства полупроводниковых чипов, которые питают все, от вашего смартфона до вашего автомобиля.

Позже ASML и Samsung договорились «совместно в будущем» инвестировать в предприятие, которое «разработает передовую технологию обработки полупроводников с использованием оборудования EUV (экстремального ультрафиолета) нового поколения».

Полупроводники являются «стержнем» связей между Кореей и Нидерландами, сказал Юн агентству Франс Пресс в эксклюзивном письменном интервью, прежде чем стать первым корейским лидером, посетившим страну с момента установления связей в 1961 году.

Вашингтон и Нидерланды входят в число держав, которые ввели ограничения на экспорт современного оборудования для производства чипов в Китай, опасаясь, что Пекин может использовать его для производства новейшего оружия. Пекин назвал это «технологическим терроризмом».

Юн сказал, что инновации ASML в этом секторе «стали основным двигателем промышленной революции, раздвигающей границы в таких областях, как искусственный интеллект (ИИ) и связь 5G».

Поскольку конкуренция с Китаем обостряется, полупроводниковая промышленность является «стратегически более важной, чем когда-либо прежде, что делает этот визит в Нидерланды особенно значимым», добавил Юн в своем интервью AFP.

Во время визита на ASML к Юну присоединились руководители крупнейших производителей микросхем Samsung Electronics и SK Hynix.

Две корейские компании страдают от ограничений на экспорт в Китай, поскольку они разместили большую часть своего производства, особенно современных чипов DRAM и флэш-памяти, в Китае.

ASML также активно продает в Китай, особенно системы DUV (глубокий ультрафиолет), которые печатают мельчайшие элементы, из которых состоит микрочип.

Юн заявил агентству AFP, что его визит в ASML станет «важнейшим поворотным моментом» в отношениях между двумя странами, а обсуждение сотрудничества в области чипов будет его «главным приоритетом» во время визита.

Его офис заявил, что две страны хотят создать «чип-альянс», в котором будут участвовать правительства, бизнес и исследовательские университеты.

Ожидается, что две страны подпишут несколько соглашений после встречи Юна и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в среду.

Нидерланды и Корея уже поддерживают прочные торговые связи.

По данным правительства Нидерландов, Корея является третьим по величине торговым партнером Нидерландов в Азии, а Нидерланды являются вторым по величине партнером Кореи в Европейском Союзе.

Во время саммита Юна и Рютте в ноябре 2022 года две страны подписали « стратегическое партнерство », включая обязательство развивать связи в области полупроводников.

Визит начался с церемонии приветствия голландского короля Виллема-Александра перед поездкой в ASML в Вельдховене, южные Нидерланды.

На церемонии на исторической центральной площади Дам в Амстердаме Юн и Виллем-Александр осмотрели почетный военный караул и пообщались с детьми, размахивающими корейскими и голландскими флагами.

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Юн отправится в Гаагу на встречу с Рютте Уэнсдей, после которой они проведут пресс-конференцию.

#samsung #asml
Источник: techxplore.com
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