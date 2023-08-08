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PayPal выпустила стейблкойн, обеспеченный долларом США
Цифровую валюту можно будет использовать для транзакций на платформе онлайн-платежей PayPal

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PayPal сегодня запустила цифровую валюту стейблкойн, обеспеченную долларами США, которая будет использоваться для транзакций на своей глобальной платформе онлайн-платежей.

PayPal USD выпущена трастовой компанией Paxos и обеспечена долларовыми депозитами и аналогичными денежными средствами, говорится в пресс-релизе гиганта онлайн-платежей. Это происходит в связи с тем, что криптовалютная индустрия переживает трудные времена после впечатляющего краха FTX и различных судебных исков против крупнейших игроков сектора.

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Поскольку крупнейшие криптовалюты, как известно, нестабильны, предприниматели изобрели теоретически более надежную альтернативу, известную как stablecoins. Эти монеты привязаны к доллару США или другим фиатным валютам, но все же возникают опасения, что их стоимость может снизиться.

«Переход к цифровым валютам требует стабильного инструмента, который одновременно является цифровым и легко подключается к фиатной валюте, такой как доллар США», – сказал исполнительный директор PayPal Дэн Шульман.

По словам компании из Кремниевой долины, PayPal USD предназначена для того, чтобы упростить платежи на глобальной платформе и открыть двери для большего числа крупных брендов, занимающихся цифровыми активами.

PayPal планировала вскоре сделать stablecoin доступным в Venmo, своем пиринговом платежном сервисе. Решение PayPal использовать Биткойн в конце 2020 года способствовало стремительному росту стоимости криптоактивов, отчасти вызванному ощущением того, что цифровые токены возможно смогут однажды начать функционировать как полноценные валюты.

Однако скандалы потрясли рынок криптовалют и заставили регуляторов насторожиться. Финансовые регуляторы в Соединенных Штатах утверждают, что криптовалюты являются ценными бумагами и должны соответствовать строгим правилам.

Дебют PayPal USD состоялся через две недели после того, как исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман и другие соучредители представили криптопроект Worldcoin, который использует сканирование глаз для подтверждения личности пользователя.

Компания заявила, что предоставит пользователям личную цифровую идентификацию — «World ID» — после того, как они зарегистрируются лично с помощью устройства визуализации «Orb», которое сканирует уникальный рисунок радужной оболочки их глаза.

Это должно было помочь решить одну из главных проблем, стоящих перед криптоиндустрией, которая в значительной степени полагается на псевдонимы для работы, что делает ее уязвимой для спам-ботов и мошенников.

Компания также запустила свой токен Worldcoin, криптовалюту, которая теперь доступна для торговли в определенных местах и на платформах, миллионам пользователей, которые участвовали в ранних тестах, говорится в заявлении.

В знак повышенной осторожности регулирующих органов в отношении криптовалют Worldcoin был недоступен для торговли в США, где интерес к этому сектору значителен, из-за ограничений.

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#криптовалюты #криптовалюта #paypal
Источник: techxplore.com
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