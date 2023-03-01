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Боец ВСУ признался в пристрастиях к мародёрству и запрещённым веществам среди своих сослуживцев

На канале Минобороны России видеохостинга RUTUBE опубликовали видео с пленным бойцом ВСУ, который рассказал о недобросовестных поступках в армейских рядах Украины.
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Часть бойцов, которые участвуют в сражениях между силами России и Украины, неизбежно попадают в плен. Недавно Минобороны России представили публике видео, в котором пленный боец ВСУ рассказывает о совершаемых Украинскими военными преступных поступках и употреблениях запрещённых веществ.

Как утверждает военнопленный, он был схвачен в результате сильного обстрела его подразделения. Он делает отдельный акцент на то, что в атаке были задействованы дроны, которые скидывали гранаты на окопы, в которых были бойцы ВСУ, а когда они поняли, что уже полностью окружены, то решили сдаться.

Теперь взятый в плен боец делится внутренней информацией о мыслях и поступках своих сослуживцев. Так, он отмечает, что многие солдаты ВСУ хотят написать отказную от прохождения военной службы, но боятся этого сделать, потому что не уверены, что за этим не последует никаких негативных последствий.

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Военнопленный рассказал о том, что почти все солдаты среди сил ВСУ занимаются мародёрством, как он сказал: “Выделить кого-то отдельно, в лидеры мародёрства, я не могу, могу только сказать - каждый по чуть-чуть.”. В основном такие лица выносят различные технические средства, но порой в ход идёт и бытовая мебель.

Также пленный боец говорит о том, что почти все в рядах ВСУ употребляют алкоголь, а некоторые даже умудряются принимать наркотики.

 

Источник: Канал Минобороны России

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