Для достижения полного заряда аккумулятора ёмкостью 4100 мА·ч новинке потребовалось меньше 5 минут.

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В последнее время производители смартфонов ведут активные работы по совершенствованию зарядных устройств, чтобы сократить время наполнения аккумуляторов портативных устройств электрической энергией. Например, в конце прошлого года Xiaomi [Ксиоми] представила миру свою зарядку с мощностью в 210 Вт для телефона Redmi Note 12 Discovery Edition.

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Позднее компания Realme представила более продвинутое решение, её современный смартфон Realme GT Neo 5 обладает зарядным устройством мощностью 240 Вт. Поскольку технологическое отставание от конкурентов для такой крупной компании, как Xiaomi, чревато негативными последствиями для рыночной стоимости всего предприятия, то появление информации о новых разработках было лишь вопросом времени.

В рамках текущего всемирного мобильного конгресса [MWC 2023] Xiaomi представила миру новый телефон Redmi Note 12 Pro+, который способен полностью зарядиться менее чем за 5 минут. Это стало возможным благодаря специально разработанному зарядному устройству мощностью на 300 Вт.

Стоит заметить, что новый смартфон обладает аккумуляторной батареей с ёмкостью 4100 мА·ч, что на 200 мА·ч меньше, чем у Redmi Note 12 Discovery Edition. Xiaomi продемонстрировала воистину потрясающую технологию, которая может изменить существующие подходы к передаче и хранению электрической энергии.

Сама компания заявила, что данный результат был достигнут благодаря изменённой конструкции батареи смартфона, которая содержит более мощные элементы из углеродных материалов. Новое техническое исполнение позволило уменьшить толщину электродов на 35%, что помогает обеспечить более высокую плотность мощности заряда и уменьшить количество выделяемого в процессе тепла.

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Компания пока не сделала никаких заявлений о том, войдёт ли данная технология в массовое производство. Также на данный момент отсутствует информация о количестве циклов зарядки, которое может выдержать батарея смартфона с такой технологией.