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За 3 суток силы РФ поразили 7 складов с боеприпасами ВСУ
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За последние 3 дня Вооружённые силы Российской Федерации добились значительных успехов в зоне СВО. В том числе был уничтожен ряд стратегически важных для сил Украины объектов, к которым относятся не только склады боеприпасов, но и ремонтно-восстановительная база и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

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По состоянию на 26 февраля в районе посёлка Разливка, что расположен на территории Донецкой Народной Республики [ДНР], бойцы России обнаружили склад 68-й егерской бригады ВСУ. Благодаря совместному действию группировок войск, огню артиллерии, использованию огнемётных систем и ударов авиации данную структуру удалось уничтожить. Этим же днём в пределах Запорожской области близ посёлка Червоное был ликвидирован ещё один склад боеприпасов, который использовался 102-й бригадой территориальной обороны Украины.

Днём позже бойцы СВО осуществили боевое нападение на очередной склад боеприпасов ВСУ, который располагался в районе города Артёмовск, что территориально принадлежит ДНР. Этот объект был использован 72-й механизированной бригадой Украины. Кроме этого, в этот же день были уничтожены ещё два склада с боеприпасами для боевых единиц ВСУ, которые находились в Запорожской и Николаевской областях.

На сегодняшний день Минобороны России сообщили, что на Херсонском направлении в пределах села Токарево был поражен склад боеприпасов, принадлежащий Украине. Аналогичная ситуация произошла и на Запорожском направлении, где бойцы СВО смогли уничтожить подобную стратегическую структуру.


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Источник: Минобороны России

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#россия #украина #сво #политика
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