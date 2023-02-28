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СМИ: Украина получит бомбы JDAM-ER – их могут использовать для совершения военных преступлений
Авиабомбы обладают повышенной дальностью действия и способны преодолевать расстояние до 72 км.
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Сама по себе технология JDAM является комплектом оборудования, которое базируется на технологии спутниковой системы навигации [GPS], обеспечивая возможность корректирования траектории падения бомб для увеличения точности поражения целевого объекта. JDAM разработана и выпущена американской компанией Boeing, которая занимается проектами в области авиации, космоса и военного дела.

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Техническое исполнение разработки заключается в оснащении боеприпасов комплектом крыльев и хвостового блока, который обеспечивает свободнопадающие бомбы способностью к маневрированию. Корректирование траектории падения осуществляется инерционными силами, при этом проверка соответствия текущих координатов бомбы с таковыми цели осуществляется системой GPS.

Носителем бомб, оснащённых комплектом JDAM, могут выступать различные самолёты, которые предусматривают возможность управления оружием образца НАТО. Данные о местонахождении противника передаются с борта самолёта-носителя.

Модификация JDAM-ER отличается увеличенной дальностью поражения, что отражается в повышенных лётных характеристиках. В разработке модифицированного комплекта участвовали компании из нескольких стран. Если стандартный комплект JDAM позволяет обеспечить дальность полёта авиабомбы в 25-28 км, то модификация увеличила данный показатель до 70-72 км, по крайней мере так заявлено производителем. При этом сброс боеприпаса должен быть выполнен на высоте не менее 10 км.

Зарубежные СМИ не раз сообщали о возможности передачи боеприпасов с комплектом JDAM на Украину. При этом само Министерство обороны США сообщило, что в новый “пакет помощи” для Украины войдут высокоточные авиационные боеприпасы.

21 февраля зарубежное информационное агентство Bloomberg сообщило о том, что США планируют отправить ВСУ модифицированную версию JDAM-ER. Есть вероятность, что производитель данного комплекта, компания Боинг, может содействовать Украине для разработки способов использования высокоточных авиационных боеприпасов в применяемых ВСУ самолётах.

Вероятность того, что подобное оснащение сможет принести Украине успехи на фронте, крайне мала. У России имеются различные средства для ведения эффективной противовоздушной обороны.

Но остаётся реальная угроза того, что ВСУ могут использовать авиабомбы дальнего поражения для совершения военных преступлений и создания новых провокационных ситуаций для мирового сообщества, которые силам России будет необходимо предупредить. Например, в США неоднозначно высказались о возможности применения подобных авиационных боеприпасов для нанесения ударов по территории России, заявив, что конечное решение будет принимать сама Украина, уточнив, что речь идёт о Крыме.

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#россия #сша #украина #сво #политика
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