Совместная работа нескольких группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации [ВС РФ] смогла значительно сократить артиллерийскую поддержку противника.

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Артиллерия позволяет уничтожать оборонительные укрытия и вести заградительный огонь по площади, что является сильным подспорьем в ходе масштабных вооружённых боёв. Артиллерийские подразделения Украины рассредоточены по разным уголкам территорий, в пределах которых силы России выполняют задачи в рамках СВО.

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Для снижения боеспособности ВСУ, силами России была проведена совместная работа по выявлению и ликвидации артиллерийских подразделений противника. Участие в боевой задаче приняли следующие группировки ВС РФ: ракетные войска, артиллерия, оперативно-тактическая и армейская авиация.

За прошедшие сутки силы Украины лишились 98-ми артиллерийских подразделений. Попутно бойцы СВО нанесли урон живой силе и техники. Боевые действия развернулись в 173-х районах.

Силам России также удалось уничтожить центр радиоэлектронной разведки, который принадлежал ВСУ. Данное сооружение использовалось для перехвата сигналов, передаваемых по каналам связи между боевыми единицами, и располагалось в районе города Бровары Киевской области. Этот вид технической разведки позволяет определить местоположение работающих радиоэлектронных средств, а также вычислить их тип и назначение.

Также на территории Донецкой Народной Республики [ДНР] ликвидирована трехкоординатная радиолокационная станция 36Д6 сил ВСУ, предназначенная для обнаружения низколетящих воздушных целей. Всего с начала проведения СВО было уничтожено 4228 орудий полевой артиллерии и миномётов.





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Источник: Минобороны России