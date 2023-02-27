Российский танк Т-90М «Прорыв» уже длительное время используется в зоне СВО.

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Т-90М «Прорыв» является модернизацией боевого танка Т-90 «Владимир». Броневая башня модификации содержит многофункциональный цифровой комплекс управления огнём «Калина», который взаимодействует с боевой информационно-управляющей системой. Основное вооружение боевой бронированной машины состоит из гладкоствольной 125-мм танковой пушки, двух 7,62 мм пулемётов и боевого модуля с 12,7 мм пулемётом. Техническое исполнение предусматривает возможность применения управляемых ракет. Также был модернизирован механизм заряжания боеприпасов

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Современный танк Т-90М «Прорыв» оказывает существенный вклад в осуществление борьбы с пехотой и техникой сил Украины на территории проведения СВО. Чтобы получить тактическое преимущество в сражениях, стандартной тактикой является маскировка боевых единиц. Совместная работа танковых экипажей с разведывательными группами сил России позволяет выявлять скрытые цели ВСУ.

Как сообщает Минобороны России, на передовых позициях СВО для повышения эффективности танковых экипажей используют беспилотные летательные аппараты [БПЛА]. Например, в одном из подобных случаев после передачи координат местонахождения замаскированных боевых единиц противника в бой вступил Т-90М «Прорыв», а для корректировки огня были использованы БПЛА.

Умелое использование танка Т-90М «Прорыв» позволяет военнослужащим России создавать бреши в тактике ВСУ, которые позволяют подключать к работе мотострелковые войска. Для оттачивания навыков управления танком и ведения огня, экипажи проводят учебные работы в тыловых зонах СВО.

Ознакомиться с видео ведения огня экипажем Т-90М «Прорыв» можно по ссылке.





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Источник графического материала: Минобороны России