Ввиду существующих в конгрессе Америки разногласий о повышении величины займа денежных средств правительством, у народа США появились опасения возникновения дефолта по долговым обязательствам. Генеральный директор Банка Америки и министр финансов США также допускают эту возможность.

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Текущая политика США требует всё больше денежных средств на реализацию задуманных планов, поэтому правительство страны думает о возможных способах решения этого вопроса. Наиболее простой, но не менее опасный путь пополнения казны – это займ денежных средств. Вот только долговые обязательства США на текущий момент [12.02.23] составляют порядка 31 триллионов долларов. Поэтому правительство страны думает о повышении потолка госдолга.

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В своё время Америка удачно подсадила мировую экономику на доллар и теперь злостно злоупотребляет этим фактом. В Конгрессе на этот счёт есть несколько мнений. Кто-то говорит, что ничего страшного в таком шаге нету, ведь доллар является мировой валютой, а Америка – его родина. Но в противовес этому, лица, разбирающиеся в устройстве мировой экономики, яро противостоят такому подходу, ведь это может свести на нет всю репутацию страны, которая строилась далеко не одно десятилетие.

В это время главный исполнительный директор Банка Америки [Bank of America] Брайан Мойнихан говорит о том, что вероятность возникновения дефолта действительно существует, и её нельзя игнорировать.

“Мы должны быть готовы к этом, и это касается не только Америки, но и всех стран со всего мира” – сказал Брайан Мойнихан в эфире «CNN This Morning» журналистке Поппи Харлоу и добавил – “Вы надеетесь, что этого [дефолта США] не произойдёт, но надежда – это не стратегия, поэтому нужно готовиться к этому”.

В скором времени Джо Байден должен будет дать однозначный ответ на этот вопрос в обращении к Конгрессу США. При этом Джэнет Йеллен, министр финансов США с 2021 года, предупредила Конгресс, что если не повысить потолок денег по госдолгу, то дефолт может случится уже в Июне текущего года.





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Источник: CNN Buisness