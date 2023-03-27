В нынешней ситуации, когда РФ принимает участие в СВО, просто необходимо современное вооружение. Российские конструкторы готовы представить несколько новинок.

Спецоперация на Украине длится уже больше года. За это время стало очевидно, что российская армия недостаточно оснащена беспилотниками. Не хватает ударных дронов, в том числе и дронов-камикадзе. Наши войска ждут новых разработок.

Летательные беспилотники

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На данный момент компания “Энергоинновация” заявила, что завершает разработку барражирующего боеприпаса. Они способны длительное время в режиме ожидания находиться в воздухе в районе цели и оперативно атаковать ее. Основным преимуществом таких аппаратов является быстрое реагирование для атаки целей, появляющихся на короткий промежуток времени и возможность быстрой отмены атаки. Благодаря небольшим размерам они способны обходить большинство ПВО.

Дрон предназначен для использования в зоне СВО. Пока что он проходит испытания в условиях приближенных к фронтовым, но в конце весны - начале лета партия в количестве 50-100 штук отправится на тестирование в настоящих боевых условиях. Их распределят между отрядами добровольцев, подразделениями Росгвардии, Минобороны и ЧВК “Вагнер”. Это позволит получить полную картину о достоинствах и недостатках беспилотников.

Представитель компании сообщил, что особенностью их дрона является то, что оператор будет обезопасен от противника, так как управление происходит через дрон-ретранслятор. Известно, что операторы беспилотников - приоритетные цели в зоне спецоперации. Использовать новую продукцию можно для уничтожения живой силы противника и его техники. 7 км это максимальное расстояние для нанесения удара, а грузоподъемность составляет 5 кг. Все комплектующие являются зарубежными, только корпус печатают на 3D принтере.

Наземные беспилотники

Наземные боевые платформы также создаются в Российской Федерации. Они способны помочь бойцам во время сражений. Специалисты конструкторского бюро “Спектр Инжиниринг” разработали колесный дрон “Ежик”. Исполнительный директор Андрей Братеньков рассказал о нем. По его словам, дрон не теряет подвижность даже в перевернутом состоянии, дальность действия составляет 5 км. Сейчас максимальная нагрузка составляет 5 кг, но в планах ее увеличение до 10 кг. Создали “Ежика” для уничтожения бронетехники и личного состава противника путем подрыва. В связи с этим, аппарат стараются максимально удешевить. Этим обусловлен выбор в пользу колес, ведь гусеницы более дорогие в исполнении. Еще одним достоинством колес является их большая проходимость по сравнению с гусеницами на малогабаритных аппаратах.

Солдаты смогут из окопа, не подвергаясь ударам, направить мину на сторону бойцов ВСУ. Также он может заехать под бронированную технику, так как там самое уязвимое место, и произвести взрыв.

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Когда наши войска смогут применять “Ежика” в реальных боевых действиях пока не сообщается. Надеемся, что это будет в ближайшее время.