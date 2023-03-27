Спецоперация на Украине длится уже больше года. За это время стало очевидно, что российская армия недостаточно оснащена беспилотниками. Не хватает ударных дронов, в том числе и дронов-камикадзе. Наши войска ждут новых разработок.
Летательные беспилотники
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На данный момент компания “Энергоинновация” заявила, что завершает разработку барражирующего боеприпаса. Они способны длительное время в режиме ожидания находиться в воздухе в районе цели и оперативно атаковать ее. Основным преимуществом таких аппаратов является быстрое реагирование для атаки целей, появляющихся на короткий промежуток времени и возможность быстрой отмены атаки. Благодаря небольшим размерам они способны обходить большинство ПВО.
Дрон предназначен для использования в зоне СВО. Пока что он проходит испытания в условиях приближенных к фронтовым, но в конце весны - начале лета партия в количестве 50-100 штук отправится на тестирование в настоящих боевых условиях. Их распределят между отрядами добровольцев, подразделениями Росгвардии, Минобороны и ЧВК “Вагнер”. Это позволит получить полную картину о достоинствах и недостатках беспилотников.
Представитель компании сообщил, что особенностью их дрона является то, что оператор будет обезопасен от противника, так как управление происходит через дрон-ретранслятор. Известно, что операторы беспилотников - приоритетные цели в зоне спецоперации. Использовать новую продукцию можно для уничтожения живой силы противника и его техники. 7 км это максимальное расстояние для нанесения удара, а грузоподъемность составляет 5 кг. Все комплектующие являются зарубежными, только корпус печатают на 3D принтере.
Наземные беспилотники
Наземные боевые платформы также создаются в Российской Федерации. Они способны помочь бойцам во время сражений. Специалисты конструкторского бюро “Спектр Инжиниринг” разработали колесный дрон “Ежик”. Исполнительный директор Андрей Братеньков рассказал о нем. По его словам, дрон не теряет подвижность даже в перевернутом состоянии, дальность действия составляет 5 км. Сейчас максимальная нагрузка составляет 5 кг, но в планах ее увеличение до 10 кг. Создали “Ежика” для уничтожения бронетехники и личного состава противника путем подрыва. В связи с этим, аппарат стараются максимально удешевить. Этим обусловлен выбор в пользу колес, ведь гусеницы более дорогие в исполнении. Еще одним достоинством колес является их большая проходимость по сравнению с гусеницами на малогабаритных аппаратах.
Солдаты смогут из окопа, не подвергаясь ударам, направить мину на сторону бойцов ВСУ. Также он может заехать под бронированную технику, так как там самое уязвимое место, и произвести взрыв.
Когда наши войска смогут применять “Ежика” в реальных боевых действиях пока не сообщается. Надеемся, что это будет в ближайшее время.