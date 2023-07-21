Один из командиров ЧВК Вагнер рассказал о том, чем сегодня занимаются бойцы в Беларуси

Вчера начальник штаба ЧВК «Вагнер» в Беларуси (позывной «Маркс») поделился любопытными данными относительно потерь во время нахождения подразделений в СВО. Оказывается, что всего за это время в Украину заехало 78 тысяч «вагнеровцев». При этом только бывших заключённых из них до 49 тысяч. Известно, что погибло 22 тысячи, а ещё 40 тысяч получили ранения разной степени тяжести. 25 тысяч в добром здравии, из них 10 тысяч уже в Беларуси, тогда как 15 тысяч в отпусках и присоединится к основным силам в ближайшие месяцы.

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Подобная информация публикуется впервые, поэтому вызывает повышенный интерес среди сторонников и критиков Пригожина. Ну а поскольку негативный информационный шум вокруг ЧВК «Вагнер» стихает, то командиры начинают более громко выражать свою позицию. Сегодня один из бойцов отметил, что «вагнеровцы» противостояли произволу военного руководства, которое собиралось расформировать подразделение и вынудить подписать контракт с первого июля. Большая часть «музыкантов» не согласилась, ведь таким образом ЧВК «Вагнер» хотели стереть с лица земли. Боец добавил, что не посрамит своё имя и честь, ведь он готов биться с противником до конца. Уход в Беларусь он назвал компромиссом, поскольку есть и те, кто считает такое решение разумным.

Ещё более прямолинеен был инструктор ЧВК «Вагнер» с позывным «Берест». Он посоветовал поменьше читать слова нытиков и паникёров, ведь собака лает, а караван идёт. По его словам в настоящее время штаб временно переместился из Молькино на территорию Беларуси. «Вагнеровцы» активно развёртывают свои подразделения на различных направлениях, исключая ближнее зарубежье. Некоторые сотрудники, не прошедшие профессиональный отбор, переведены в резерв из-за отсутствия возможности для отправки на задачи в Украине. Многие бойцы заслуженно получили отпуск после проведения длительных операций в Африке, которые длились до 20 месяцев, и на СВО, где они пробыли 12 месяцев. На контракт с Минобороны РФ подписались лишь небольшое число бойцов. Продолжается активная работа по передаче боевого опыта и повышению боеспособности белорусских силовых структур.