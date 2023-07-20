Командир с позывным "Маркс" отмечает, что только бывших зеков было 49 тысяч

По сети постоянно курсируют слухи о количество бойцов ЧВК «Вагнер», которые были убиты в СВО. Пригожин называет одни цифры, тогда как российское командование предпочитает держать завесу тайны закрытой. В Украине отчитываются о сотнях тысячах, ну а если почитать львовские паблики, то ещё немного и доблестные солдаты ВСУ уничтожат всё население России. Ещё больше вопросов стало возникать после мятежа, в рамках которого часть «музыкантов» последовала за Пригожиным, тогда как некоторые предпочли подписать контракт с Минобороны РФ.

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При этом доподлинно известно, что всех «вагнеровцев» убрали из Сирии, а бойцам предложили вступить в подразделения армии РФ на контрактной основе. Сколько точно бойцов воспользовались таким предложением, неизвестно, ведь обе стороны помалкивают. Вчера генерал-полковник Владимир Шаманов, который в настоящее время является депутатом Госдумы, решил пролить свет на этот вопрос. По его словам, за последнее время до 33 тысяч человек, которые прошли через ЧВК «Вагнер», заключили официальные контракты с Минобороны РФ. До 10 тысяч ушли с Пригожиным, ну а цифры заставляют задуматься.

Похоже, информация не соответствует реальности, о чём сообщил член совета командиров ЧВК «Вагнер» и начальник штаба с позывным «Маркс». Он предложил исходить из реальных математических расчётов. Итак, всего за время СВО в так называемой украинской командировке находилось около 78 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер». Из этой цифры стоит отнять бывших заключённых, которых было около 49 тысяч. На момент взятия Бахмута (а это было 20 мая) число погибших достигло 22 тысяч человек и ещё 40 тысяч раненых. При этом всего около 25 тысяч бойцов были в добром здравии. Теоретически к последней цифре можно прибавить какое-то количество тех, кто после ранения пожелал вернуться в ЧВК «Вагнер», но также стоит и отнять 10 тысяч, которые переброшены в Беларусь и 15 тысяч «музыкантов», которые сегодня находятся в отпуске.

«Маркс» никак не может получить цифру, которую указал Шаманов, поскольку даже если прибавить всех тех, кто ушёл в отпуск (а они с высокой вероятностью также вернутся к Пригожину) и находятся на лечении, то 33 тысячи набираются с большим трудом. Вы удивитесь, но как только слова генерала были опровергнуты, он решил отказаться от своих заявлений. Оказывается, Шаманов выражал личное мнение, которое кажется ему верным. При этом точными цифрами генерал не располагает, а за подробностями предлагает обращаться в Минобороны.