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Мария Захарова назвала завод Rheinmetall по производству Leopard 2 в Украине законной целью для РФ
Строительство завода ведётся в обстановке строжайшей секретности

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Если ещё недавно страны Запада активно насыщали Украину танками и другой техникой, то в последнее время риторика меняется. Например, в ЕС хотят перестать выдавать Киеву военную технику, а вместо этого перейти к ремонту. Эксперты полагают, что подобные инициативы могут столкнуться с определёнными сложностями, ведь пока Германия и Польша не могут согласовать цену восстановительных работ. И всё же, некоторые подвижки на этом направлении заметны. Так, немецкий военный концерн Rheinmetall уже приступил к строительству завода на территории Украины. Похоже, предприятия располагается в Закарпатье, а на объекте принимаются меры повышенной секретности. 

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Усидеть на двух стульях пытается и Эрдоган, который заявил о планах построить завод по производству Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в Украине. Президент Турции полагает, что Россия не будет наносить удары по заводу, ну а сегодня важное заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации. Мария Захарова отметила, что, если такой завод будет построен, то он тут же станет законной целью для ударов Вооружённых сил РФ. Эксперты полагают, что Россия демонстрирует готовность наносить удары по подобным объектам, поскольку предприятия будут использованы для ремонта и обслуживания украинской бронетехники, используемой для противостояния с РФ. 

Стоит отметить, что немецкая компания Rheinmetall является одним из крупнейших производителей военной техники в Европе. Продукция этой компании включает танки Leopard, боевые машины пехоты Marder, бронемашины Puma и разнообразное артиллерийское вооружение. При этом всё это активно поставляется в Украину, а значит приводит к эскалации конфликта и его затягиванию. Эксперты полагают, что Украина не сможет обеспечить безопасность предприятия в условиях СВО. Не исключено, что мощности так и не будут возведены, а всё это не больше, чем политическая игра. Важно понимать, что подобные предприятия планируют построить как можно дальше от границы с Россией, а многие аналитики полагают, что после завершения конфликта территория отойдёт Польше или Румынии. Пока же канцер Rheinmetall своими действиями выражает заинтересованность в поддержке Киева. Что до секретности, то в наше время глупо полагать, что строительство подобного предприятия можно утаить от глаз заинтересованной стороны. 

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#аналитика #сво #политика #военные технологии #rheinmetall
Источник: topwar.ru
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