Не так давно глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall объявил о заключении соглашения с Зеленским, согласно которому предполагается создание предприятия по производству военной техники на территории Украины в течение трёх месяцев (танки Leopard 2 и другая бронетехника). Сроки кажутся нереалистичными, поскольку боевые действия не позволяют развернуться на полную. Несмотря на то, что конкретное местоположение завода держится в секрете, российские аналитики уже вычислили его дислокацию. Предполагается, что строительство объекта продолжается уже более месяца, а предприятие располагается в Закарпатье в районе села Чернотисов.
реклама
Называется несколько признаков, указывающих на вероятность размещения предприятия именно в этом регионе. Так, жители населённого пункта Виноградов заметили интенсивное движение грузового транспорта, а также строительной техники, включая бульдозеры. Местные жители заявляют, что в регионе нет достаточного количества бетона для таких масштабных работ. Кроме того, наблюдается перевозка грунта в обратном направлении, что может свидетельствовать о строительстве подземных сооружений для защиты от ракетных атак.
Перемещение строительной техники происходит с соблюдением максимальной маскировки. Например, автомобили движутся без остановок, на пути следования обустроены блокпосты с вооружёнными охранниками, а в район строительства пускают только по специальным пропускам. Местные жители не располагают точной информацией о месте строительства и характере объекта. При этом многие из них выражают беспокойство таким соседством, поскольку завод станет целью для российских ракет в самое ближайшее время.
Поскольку предприятие будет размещено близко к границе с Румынией, то это позволит получить значительные логистические выгоды. Не исключено, что руководство Rheinmetall рассчитывает на то, что российская армия не будет наносить ракетные удары по заводу из-за возможного промаха и международного скандала. Дополнительно сообщается, что немецкие специалисты ищут переводчиков на русский язык на местном рынке в одном из близлежащих населённых пунктов (странно, а как же украинский язык?). В сочетании с масштабным строительством и повышенной секретностью эти факты кажутся аналитикам значимыми.
Не исключено, что на начальном этапе предприятие будет заниматься обслуживанием техники стран НАТО, включая ремонт и модернизацию. Поскольку строительство овеяно секретностью, то нет даже предположений относительно того, когда завод будет построен, и насколько он окажется большим. В то же время этой информации нет в прессе, тогда как российское командование давно получило все данные со спутников, поэтому неясно, на что вообще надеются власти Германии.