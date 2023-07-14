Минобороны Украины уверяет, что истребители будут переданы в 1 квартале 2024 года

Вопрос о передаче Киеву американских истребителей курсирует достаточно давно. Мнения стран НАТО на эту тему разделились, поскольку на пути того или иного решения стоит множество сложных политических договорённостей. Кроме того, есть ещё технические вопросы, поскольку потребуется не только поставить самолёты, но и подготовить авиабазы и ангары для их хранения и технического обслуживания. Очевидно, что Россия не будет смотреть на это сквозь пальцы, а Лавров уже заявил, что все F-16 будут тут же уничтожаться, поскольку способны нести ядерное оружие. Похоже, окончательного решения пока нет, ну а во время визита президента США в Хельсинки обсуждались различные вопросы, включая развёртывание на территории Финляндии военной базы НАТО.

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На объекте будут присутствовать американские военнослужащие, а президент Финляндии подтвердил слухи о том, что такие разговоры ведутся. При этом одной из ключевых тем, поднятых на совместной пресс-конференции, была Украина. Байдену был задан вопрос о поставке кассетных боеприпасов и истребителей F-16 в Украину. Президент США заявил, что кассетные боеприпасы будут поставляться и другим странам НАТО. Относительно истребителей F-16, президент США отметил, что решение о поставке уже принят, но не стал вдаваться в подробности.

В Пентагоне сделали соответствующее заявление, отмечая, что поставка истребителей F-16 в Украину в настоящее время несвоевременна. В военном ведомстве США указывают на отсутствие необходимой инфраструктуры, недостаточную подготовку технического персонала и лётчиков, способных эффективно использовать F-16 в боевых действиях. В Киеве полагают, что все украинские пилоты настоящие гении, поскольку им на подготовку потребуется всего 4 месяца. Вот только многочисленные эксперты с такой постановкой вопроса не согласны. Есть мнение, что даже после года учёбы использовать в реальном бою украинцам F-16 не доверят, а пилотировать истребители будут наёмники из стран НАТО. Минобороны Украины пишет, что самолёты из США появятся на Донбассе уже в первом квартале 2024 года.

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При этом аналитики полагают, что шансов у F-16 против российских ПВО просто нет. Предполагается, что использовать истребители захотят в первую очередь для нанесения ударов по штабам и скоплениям российских войск в восточных областях ДРН. Вот только там стоит мощная противовоздушная оборона, ну а надежды ударить по территории России и вовсе несерьёзны, поскольку стоящие на страже воздушного пространства комплексы С-400 не только отразят удар, но и уничтожат американскую авиацию.