Аналитики Defense News призвали США как можно скорее отказаться от планов поставок истребителей в Украину

По итогам саммита НАТО в Вильнюсе можно сделать вывод, что так называемые союзники устали от капризов Зеленского и прямо указали ему на его роль в происходящем. Жителям Украины требуется держаться как можно дольше, ослабляя военный потенциал России, ну а США и Европа готовы снабжать Киев оружием по мере сил. При этом там не собираются вступать с русскими в открытую конфронтацию. О членстве в НАТО речь не идёт, а аналитики отмечают, что потенциала у ВСУ хватит на несколько месяцев. Уже к осени Москва может начать наступление, а многие западные эксперты опасаются, что армия РФ возьмёт под контроль значительную территорию Украины. Ну а всё это снова приводит НАТО к размышлениям о необходимости поставок в Украину истребителей F-16.

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По словам главы МИД РФ Лаврова, подобные самолёты способны нести ядерное оружие, а значит создают прямую угрозу для страны. Российские военные не будут разбираться в том, какое вооружение в данный момент находится на борту американского истребителя, а значит риски ядерной войны возрастают. Это ведёт к прямому столкновению России и НАТО, что крайне опасно для будущего всей планеты. Известно, что массовое обучение украинских пилотов начнётся уже в ближайшие месяцы, но эксперты Defense News не считают F-16 реальным выходом и уверены в том, что их использование не принесёт ВСУ никакой существенной выгоды. Обозреватели уверены в том, что ожидания украинских властей можно назвать необоснованными, а использование F-16 приведёт не только к увеличению потерь, но и конфликту между великими державами.

Но если даже отбросить все вопросы о столкновении НАТО и РФ, то небольшое количество F-16 не способно обеспечить Украине превосходство в воздухе или прорыв через укреплённые оборонительные линии российских войск. Сложные воздушные операции могут стать плохой стратегией для ВСУ, а наличие у России современных комплексов ПВО делает любые попытки нанести массированный удар вглубь страны самоубийством. Общается внимание на то, что небо над Россией надёжно защищено зенитными ракетными системами, включая С-400. Украинским истребителям пришлось бы сначала подавить эти системы, а сделать это почти невозможно. Эксперты Defense News приводят следующий сценарий. Доверившись F-16, имеющих на вооружении противорадиолокационные ракеты (HARM), украинским пилотам пришлось бы лететь в пределах дальности С-400, чтобы приманить российских операторов в ловушку радиоизлучения. Дальность поражения С-400 составляет до 400 км, в четыре раза больше, чем у AGM-88 HARM. Это сделало бы такую миссию крайне опасной. Эксперты объясняют, что даже если украинские F-16 смогут выжить и выпустить ракеты, российские расчёты С-400 могут прекратить радиоизлучение и переместиться. А вот у истребителей шансов уйти почти нет, а значит в первом же бою будет потеряна значительная часть самолётов.

Авторы статьи отмечают, что сильной стороной ВСУ является тактическая гибкость, что отличает их от сложной стратегии российских войск. В Defense News полагают, что командование Украины не должно даже думать об операциях в воздушном пространстве, которое контролируют комплексы С-400. Это привело бы к большим потерям для Украины, и такая стратегия быстро привела бы к быстрому разгрому эскадрилий F-16. Аналитики полагают, что сегодня Россия не обладает полным превосходством в воздухе благодаря поставкам Киеву зенитно-ракетных комплексов. Это значит, что ВСУ не нужно включать истребители в борьбу за воздушное пространство. Вместо этого, стоит развивать парк мобильных систем противовоздушной обороны малой дальности, чтобы обеспечить защиту армии при наступлении, особенно в открытых местностях, когда войска перемещаются через поля и подвергаются атакам артиллерии и авиации.

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Предполагается, что в настоящее время ВСУ требуются такие средства ПВО, как американская система AN TWQ-1 Avenger и немецкая Gepard, способные двигаться вместе с атакующими силами и защищать их от вертолётов Ка-52. Журналисты сетуют на то, что США передали Киеву всего 20 систем Avenger. Ну а поскольку поставок давно не было, то значительная часть могла быть уничтожена, что только усложняет движение атакующей группировки. Аналитики предупреждают США от соблазна ускорить поставки F-16 в Украину в надежде на то, что ВСУ смогут достичь превосходства в воздухе. Если подобные планы и лежат на столе в Белом доме, то от них нужно отказаться.