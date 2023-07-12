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The Wall Street Journal: неудачи Зеленского могут привести к потере Харькова и Одессы уже в 2023г
Американские журналисты полагают, что командование армии РФ может провести собственную наступательную операцию
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Зеленский долго и очень тщательно готовился к саммиту НАТО. Предполагалось, что к этому моменту ВСУ смогут добиться успехов на Запорожском направлении, доказав спонсорам за океаном возможности украинской армии. Вот только линия обороны РФ оказалась слишком прочной, ну а вчера Зеленский отказался от выступления и предпочёл опубликовать обличительную речь в интернете. В прессе пишут, что оскорбительные и довольно дерзкие заявления уже вызвали возмущение у некоторых членов военного альянса, ну а итоги встречи крайне туманны. Истребителей Украина не получит, как не может рассчитывать и на членство в НАТО в любом виде. Во Франции заявили, что передача дальнобойных снарядов – это и есть своеобразные гарантии безопасности, ну а кассетные снаряды не сделают погоды и могут навредить только мирному населению.

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Многие эксперты признают, что у Киева осталось совсем мало времени, поскольку большая часть техники и человеческие резервы подойдут к концу уже к началу осени. Похоже, проблему осознают и в Белом доме, поскольку в The Wall Street Journal появился материал, авторы которого крайне скептически оценивают успехи ВСУ. Отмечается, что многие европейские и американские политики признают провал контрнаступления украинской армии и больше не надеются на то, что конфликт можно решить силовым путём в пользу Киева. Мало того, в кулуарах всё чаще шепчутся о том, что на фоне происходящих провалов может начаться контрнаступление армии РФ. Якобы, российское командование собрало на нескольких направлениях значительные силы, но предпочитает вести оборонительные действия. Как только станет очевидно, что наступательный кулак ВСУ стёрся, а потенциал иссяк, русские могут использовать резервы для движения вперёд. Это приведёт к потере Киевом значительных территорий. При этом в The Wall Street Journal сетуют на то, что случится это может уже в 2023 году, а Зеленский не располагает должным количеством резервов для отражения удара. 

Американские журналисты полагают, что западные чиновники выражают серьёзные опасения по поводу перехода российской армии в наступление и захвата украинских территорий. Обещания президента Украины отбить силовым способом контролируемые Россией регионы, включая Крым и Донбасс, оказались невыполнимы, а публично анонсированное контрнаступление и вовсе не принесло ожидаемых результатов. В The Wall Street Journal сетуют на то, что пока Киев говорил о скором выходе к границам Крыма, российская армия строила оборону, которая успешно сдержала наступление Украины. Отмечается, что обеспокоенность выражают и официальные лица в Европе и США, но пока не пришли к выводу, что нужно делать, и как убедить русских не наступать. Эксперты полагают, что вероятность описанного исхода событий крайне высока, а в качестве наиболее уязвимых регионов считается Харьков и Одесса. 

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СМИ полагают, что в НАТО растёт количество тех, кто склоняется к прекращению конфликта. Риски слишком высоки, но на кону стоит не только потеря территорий в Украине. Так, экономика Европы столкнулась со значительными вызовами, а немалая часть европейских элит призывает смягчить санкции, что позволит снизить напряжённость и снова вернуть доступ к дешёвым углеводородам из России. При этом пока у руля находятся те, кто готов дать Зеленскому ещё один шанс. Насколько попытка украинских властей провести ещё одну наступательную операцию окажется успешной, покажет время. На этот раз ВСУ получат кассетные боеприпасы и дальнобойные высокоточные ракеты. Это значит, что ставки растут, а победа одной из сторон определит формат переговоров и сроки завершения конфликта. 

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#аналитика #сво #политика
Источник: topwar.ru
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