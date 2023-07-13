Если это произойдёт, то оставшуюся часть Украины не возьмут ни в НАТО, ни в ЕС

Похоже, в США уже не верят в то, что Украина может вернуть силовым путём потерянные территории. Пару дней назад Илон Маск заявил о том, что уже скоро наступательный темп ВСУ ослабнет, что может привести к ответному удару от армии РФ. В The Wall Street Journal открыто говорят о том, что в ходе контрнаступления уже Россия может получить контроль над Одессой и Харьковом, ну а итоги саммита НАТО для Киева оказались неутешительными.

реклама

Напомним, Киев не получил приглашения о вступления в альянс. Кроме того, ему не были даны какие-либо гарантии, ну а количество оружия, которое будет передано ВСУ, явно меньше того, на что рассчитывал Зеленский. В результате президент Украины в довольно грубой форме выразил своё недовольство поведением членов НАТО. Подобные слова не обошлись без внимания ведь уже вчера глава Минобороны Британии, Бен Уоллес, потребовал от президента Украины большей благодарности за оказываемую помощь. Зеленский в ответ заявил, что уже не представляет, как ему ещё нужно благодарить НАТО и посоветовал министру обороны самому указать, каким образом это следует делать.

Словом, напряжённость нарастает, ну а вчера известный американский политолог Джон Миршаймер высказал своё мнение относительно возможного завершения украинского конфликта. В интервью китайскому изданию SCMP (публикуется в Гонконге) он предсказал, что в случае поражения Украины страна может потерять около половины своей территории. Миршаймер заявил, что Украина рискует лишиться значительных территориальных кусков, примерно соответствующих половине её текущей площади. Он также отметил, что в таком случае Запад не будет заинтересован в принятии Украины ни в НАТО, ни в Европейский союз.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Политолог предположил, что такое развитие событий приведёт к невозможности Украины дальнейшего противостояния России. Он считает, что это может быть конечным результатом конфликта. Миршаймер также призвал Запад готовиться к победе России и уверен в том, что активные боевые действия продлятся ещё около двух лет. Стоит отметить, что многие аналитики с такой точкой зрения не согласны. Предполагается, что уже этой осенью наступит переломный момент, связанный с началом праймериз перед президентскими выборами в США. Ну а поскольку Демократам не нужен балласт в виде проигрывающей Украины, то там попытаются сбросить с себя этот груз как можно быстрее.