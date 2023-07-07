В Болгарии Зеленского ждал холодный душ из равнодушия и полный отказ в финансировании

Вообще, президент страны должен обладать актёрскими данными. Это позволяет делать правильное выражение лица в самых сложных ситуациях и не терять самообладание. И всё же, одно дело, когда глава государства ещё и неплохой актёр, но совсем другое, когда неплохой актёр ещё и глава государства. Украина и без того неслась в пропасть, но при Зеленском скорость падения только увеличилась. Аналитики отмечают, что после заверения конфликта страну ждут огромные проблемы. Начнём с того, что значительная часть работоспособного населения уехала искать счастья в Европе. Ну а поскольку там требуется дешёвая рабочая сила и люди с белой кожей, то нет ничего удивительного в том, что несколько миллионов (или больше) мужчин и женщин осядут в Европе. Всё это люди, которые должны были платить налоги, ну а в итоге стариков и детей содержать будет просто некому. Прибавьте к этому сотни тысяч участников боевых действий, и вы получите полную экономическую катастрофу. Предполагалось, что Европа создаст для Украины новый план Маршала, вложив в страну пару сотен миллиардов евро. Похоже, сегодня европейцы активно пытаются отстраниться от Зеленского, поскольку опасаются утонуть вместе с ним.

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Ну а президент Украины на фоне провального контрнаступления решил нанести визит ястребам США. Речь идёт о странах Центральной и Восточной Европы, которые готовы на любые безрассудные действия для защиты национальных интересов дядюшки Сэма. Так вот, лодка Зеленского уже порядком набрала морской воды, ну а тонуть вместе с украинским лидером никому не охота. Так, вчера президент приехал в Болгарию. Если ещё недавно Зеленскому рукоплескали Макрон, Сунак и многие другие лидеры Старого света, то на этот раз к трапу самолёта подошла лишь заместитель премьера Мария Габриэль. Дама довольно сухо поприветствовала гостя и усадила его в кортеж. По пути из аэропорта полиция остановила священника, который был крайне зол на Зеленского и даже предал его анафеме. Посмотреть видео можно здесь. Никакой юридической силы подобный поступок не имеет, поскольку сделать это могут только высшие церковные чины. Как вы могли слышать, президент Украины активно разрушает православную церковь в своей стране. Переносит официальные даты празднования тех или иных событий, а также устраивает гонения на священнослужителей. Увы, но пока в демократической Европе стараются такие шалости Зеленского не замечать.

После переговоров со своим коллегой Зеленский был явно раздосадован, поскольку признал, что позиции лидеров разошлись. Проще говоря, президент Болгарии отметил, что ни разу не слышал от Зеленского слов о необходимости мирных переговоров. Якобы, глава Болгарии не понимает стремление Зеленского наращивать военный потенциал, когда есть возможность примирения, а прямо сейчас гибнут люди. На пресс-конференции Румен Радев сказал, что всячески поддерживает украинский народ, но оружия больше не даст. Что до Зеленского, то президент был раздосадован, поэтому прямо спросил у своего коллеги о том, что он имеет в виду: Румен Радев не поддерживает укрепление Украины, или хотите сделать так, чтобы ваша армия не ослабла? Впрочем, всё это не возымело никакого эффекта, поскольку Зеленский так и не добился от президента Болгарии оружия. Не вышло организовать митинг в поддержку Украины. Проблема в том, что власти Болгарии отменили все выплаты беженцам, поэтому оставшиеся в стране не могут вернуться в Украину, поскольку там их мобилизуют, а значит вынуждены работать не покладая рук в рабских условиях.

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После неудачного визита в Болгарию, Зеленский поехал дальше. Сегодня он посетит Чехию, где попытается выбить оружие и боеприпасы. Аналитики отмечают, что и здесь президента Украины ждёт фиаско, а всё это происходит под диктовку США. Власти Болгарии ничего не делают без звонка в Белый дом, ну а отказать или одобрить ту или иную просьбу Зеленского – решают не в Софии (столица Болгарии). Судя по всему, американские элиты пытаются обуздать разгорячившегося президента Украины, но пока не имеют существенных успехов. Осенью стартует предвыборная гонка, ну а правящие демократы и команда Байдена не хотят иметь на балансе такой актив, как тонущая Украина. Есть все основания полагать, что Зеленскому дадут ещё один шанс для контрнаступления, ну а осенью посадят за стол переговоров.