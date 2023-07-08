Парню всего 18 лет и он не собирается спускать деньги на ветер

Рынок виртуального оружия из Counter-Strike: Global Offensive развивается уже 10 лет. При этом существуют скины, которые могут стоить сотни тысяч и даже миллионы долларов. Что любопытно, всегда есть те, кто готов инвестировать деньги в попытки открыть сундук с редким оружием. Но также есть и те, кто платит за всё это огромные деньги. Сегодня стало известно об одном из самых удачливых геймеров за всю историю существования данной игры.

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Как сообщается, геймер начал играть в Counter-Strike: Global Offensive все три дня назад. Он тут же купил какое-то количество кейсов и после открытия двухсот с небольшим получил крайне редкий Karambit Seed Pattern 387. Согласно статистике, вероятность выпадения такого ножа примерно равна 0.001 %, а значит нужно было бы купить как минимум 100 000 коробок прежде чем рассчитывать на получение подобного предмета.

Сложно сказать, во сколько оценивается уникальный Karambit, поскольку ранее за него давали 1.5 миллиона долларов. Похоже, в последнее время стоимость его опустилась до 150 тысяч, но это всё равно значительные деньги. Известно, что у счастливчика был всего 31 час игрового времени, а сам он служит в армии и ему 18 лет. Все вырученные от продажи ножа деньги парень намерен отложить и воспользоваться ими после завершения службы.

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В настоящее время нет единого мнения относительно того, почему за виртуальные предметы Counter-Strike: Global Offensive некоторые люди готовы отдавать так много денег. Предполагается, что ценность не только определяется эстетическими качествами, но и имеет коллекционное значение. Также для кого-то попытка выбить редкий предмет – это просто очередная азартная игра, тогда как покупатели полагают, что удачно инвестируют в набирающую популярность отрасль виртуальных предметов. Это похоже на покупку драгоценностей, но только в новом для нас мире, где свои правила и законы. В переводе на российскую валюту нож стоит 13.7 миллиона рублей.