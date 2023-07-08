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GeForce RTX 4060 vs Radeon RX 7600 – выбираем худшую видеокарту для игр в сегменте до 45 000 р
С такими ценами, обе видеокарты кажутся невыгодными для покупки летом 2023 года
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Если в последние две недели вы хотя бы немного интересовались курсовыми перепадами национальной валюты, то могли слышать заявления Центробанка на эту тему. По словам регулятора, ничего страшного не происходит, а падение курса рубля связано с тем, что импорт вырос, а эксперт приносит не столько выручки, как хотелось бы. Согласитесь, что отговорка довольно спорная. Представьте себе следующую ситуацию: вы получаете около 80 тысяч рублей. Цифра взята с потолка, поэтому не придирайтесь к деталям. Итак, ещё месяц назад вы приходили в магазин, где на эту сумму могли купить современный телевизор, который на тот момент стоил ровно 1000 долларов или все ваши честно заработанные 80 тысяч. 

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Не так важно, что вы хотите купить, ведь после падения курса, ценники на всю электронику и технику поползли вверх. Подорожала даже китайская одежда, что неудивительно, ведь продавцы покупают всё это за доллары или за юани, ну а курс обвалился по отношению ко всем основным валютам. Получается, что вы приходите сегодня в магазин, ну а там ваш телевизор стоит уже 92 тысячи рублей. Ну вот, вы стоите со своими 80-ю тысячами и не понимаете, почему Центробанк говорит о том, что всё в полном порядке, а купить телевизор на зарплату уже нельзя. 

Увы, но сегодня правительству выгоден низкий курс рубля к доллару, поскольку при переводе валюты (поступающей от продажи углеводородов) в рубли с каждого бакса можно получить не 70 или 80 рубчиков, а целых 92. Ну а это позволяет выполнять социальные обязательства, а также наполнять бюджет. Что же, сегодня мы с вами изучим несколько видеокарт, которые подорожали, но всё ещё остаются доступны работающим геймерам. Начнём с Radeon RX 7600, за которую просят 36 тысяч рублей. Сегодня в Европе вы можете отхватить такую видеокарту за 300 долларов, ну а в США даже за 250 баксов. В переводе на рубли получается почти 400 долларов, а значит до рекомендованной цены Radeon RX 7600 также далеко, как и нам с вами до мировой революции пролетариата. При этом видеокарта не может похвастать скоростными показателями и в целом соответствует середнякам прошлого поколения. Например, Radeon RX 6650 ХТ медленнее всего на пару процентов, при этом основные показатели, включая энергоэффективность, остались без изменений. 

GeForce RTX 4060 стоит почти 40 тысяч рублей. И начале июня эксперты полагали, что новинка NVIDIA ворвётся в российские магазины и позволит снизить цены на видеокарты прошлого поколения. Казалось, что за GeForce RTX 4060 попросят около 30 тысяч рублей, ну а старушка GeForce RTX 3060 и вовсе подешевеет до 25 тысяч. Как видите, курсовые перепады принесли массу сюрпризов. GeForce RTX 4060 примерно соответствует Radeon RX 7600 по скоростным показателям, но может похвастать поддержкой технологии масштабирования третьего поколения. Эксперты отмечают, что DLSS 3.0 не является значимым преимуществом, поскольку имеет свои недостатки, тогда как у конкурентки из красного лагеря есть чуть менее эффективная FSR 2.0. Словом, выбирайте любую из видеокарт, хотя на самом деле обе кажутся слишком дорогими. 

Вообще, GeForce RTX 4060 Ti ещё пару недель казалась нам неадекватной, но сегодня такая видеокарта стоит 45 тысяч рублей, а значит намного выгоднее GeForce RTX 4060 за счёт большой разницы в производительности. Более мощную видеокарту вы смело можете использовать в разрешении 2К, хотя скромное количество видеопамяти делает покупку GeForce RTX 4060 Ti крайне спорной. На этом фоне самое время обратить внимание на Radeon RX 6750 XT. Скоростные показатели здесь аналогичные видеокарте NVIDIA, но наличие 12 Гб видеопамяти делает продукт AMD более перспективным. Поговаривают, что жизненный цикл у Radeon RX 6750 XT выше, поэтому не спешите покупать GeForce RTX 4060 Ti, ведь она может разочаровать вас в самый ответственный момент. 

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А вот GeForce RTX 3060 Ti покупать категорически не советуем. Дело в том, что по скорости эта видеокарта примерно равна более новой GeForce RTX 4060, но не имеет поддержки DLSS 3.0. Как мы уже писали выше, технология масштабирования третьего поколения не является значимым прорывом, но поддержка её сулит определённые бонусы. Ну а учитывая тот факт, что разницы в деньгах и характеристиках нет, то GeForce RTX 4060 всё же кажется нам предпочтительнее. В целом, хороших предложений нет, поэтому нет и выбора. Можно посидеть до зимы. Поговаривают, что к этому времени рубль намного вернётся утерянные позиции. Или не вернёт. В последнее время аналитики постоянно потчуют нас позитивными новостями, а в итоге выясняется, что бюджет наполняется медленно, а ожидание оборачивается значительными потерями. Выходит, что выбор сводится к устаревшим видеокартам с посредственными характеристиками и откровенно дорогим решениям. Выбор за вами. 

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #geforce rtx 4060 #radeon rx 760
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