В интервью американским журналистам президент Украины заявил о том, что лояльным к России гражданам будут выноситься суровые приговоры

Сегодня даже американские эксперты грустно разводят руками, когда говорят о результатах контрнаступления украинской армии. Спустя месяц после начала операции успехи ВСУ крайне скромные, а по факту армия не смогла произвести существенных продвижений ни на одном направлении. При этом многие эксперты уверены в том, что украинское командование имеет значительные резервы, которые пока не готово бросать в бой. Ну а пока украинские власти продолжают активно искать причины, мешающие ВСУ достигать успехов и победить Россию. Отдельные политики прямо обвиняют США и Европу в бездействии. Кто-то пеняет на нерешительность Байдена, тогда как другие требуют прислать истребители. Главком ВСУ Залужный и вовсе рассказал о нехватке боеприпасов, а также рассказал о больших потерях из-за того, что Запад не даёт авиацию. Словом, виновники найдены, ну а недавно Зеленский присоединился к обвинениям в адрес команды Байдена. Президент Украины рассказал, что во время переговоров с администрацией США и правительствами стран Евросоюза он выступал за то, чтобы начать наступательную операцию как можно быстрее.

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Зеленский уверяет, что если бы контрнаступление было начато раньше, то результаты были бы выше. Президент упрекнул Запад в том, что Киев не получил достаточное количество современного оружия, что привело к тому, что наступательную операцию пришлось постоянно откладывать. Зеленский констатировал, что в итоге ВСУ столкнулись с сильным минированием территории. Президент утверждает, что контрнаступление могло бы пройти быстрее при наличии активной артиллерийской поддержки и наличия ракет дальнего радиуса действия. Со слов Зеленского становится ясно, что главной проблемой он считает не низкую подготовку армии, а недостаточное финансирование и нерешительность европейских лидеров. Ну а поскольку украинский лидер разоткровенничался, то журналисты CNN решили спросить его о том, как Киев поступит в случае, если ВСУ захватит территории, население которых явно поддерживает Россию.

Речь шла о том, как обращаться с гражданским населением, особенно с теми, у кого не было выбора. Например, с работниками социальной сферы, которые относились к российским властям лояльно. На этот вопрос Зеленский откровенно заявил, что в таком случае украинская власть будет применять жёсткие методы. По мнению президента, лечит не только время, но и правосудие. Оказывается, если украинская власть возьмёт под свой контроль Донецк, то все лояльные России граждане должны получить справедливые приговоры. Ну а более суровые наказания должны понести те, кто открыто выступал против Украины. Зеленский не намерен никого прощать, а американские журналисты констатируют, что президент отправил явный сигнал всем жителям новых российских регионов о том, что у них нет будущего на Украине. Единственное, что их ждёт это репрессии, судебные процессы, приговоры и насилие со стороны радикалов, как это происходит в настоящее время на территории Украины.

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Было бы странно, если бы после этого жители Бердянска или Мариуполя захотели вернуться в состав Украины. К слову, показательным примером для всех стал Херсон. Российская армия оставила город, а десятки тысяч жителей покинули этот регион, опасаясь последствий. Как только украинские власти вошли в Херсон, в городе тут же пропало электричество и вода. Начались проблемы с подвозом продуктов питания, а интернет и вовсе испарился. В обстановке полного информационного вакуума СБУ устроила настоящую охоту на людей, сотрудничавших с Россией. Сообщалось о десятках и сотнях пропавших без вести, а всё это прекрасная иллюстрация того, какой мир несёт людям Зеленский. Вначале президент Украины хочет как следует наказать часть населения, а после управлять запуганной толпой при помощи оружия. Кстати, вчера по этому поводу высказался и Арестович. Бывший советник Зеленского полагает, что тотальные репрессии, которые устроил Зеленский, приведут к массовым протестам, а страну после завершения боевых действий ждут смутные времена.