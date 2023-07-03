Лидер правящей партии «Грузинская мечта» заявил, что подобные поползновения удалось пресечь

США больше года подталкивают власти Грузии к более агрессивным действиям против России. Фактически, речь идёт об открытии второго фронта, а также попытке взять реванш за поражения Саакашвили в Абхазии. Несмотря на это руководство страны категорично и заявляет о своём нейтралитете, отказываясь идти на поводу у американцев. Правящие элиты откровенно говорят о том, что янки хотят использовать Грузию как таран, что уже ранее было сделано с Украиной. На подобные провокации грузины идти отказываются, поскольку уверены в том, что подобные попытки приведут к огромному количеству жертв. Похоже, мятеж Пригожина был воспринят некоторыми политическими кругами в Грузии как призыв к действию. По словам лидера правящей партии «Грузинская мечта», оппозиция планировала вторжение в Абхазию и захват российского города Сочи во время бунта ЧВК «Вагнер». Ираклий Кобахидзе отметил, что оппозиционное «Национальное движение» поддерживало Пригожина и видело в этой акции возможность достижения собственных целей.

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Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что в прошлом «Национальное движение» выражало поддержку Пригожину, посвящало ему лозунги и стихи, а также планировало войти на танках не только в Абхазию и Цхинвали, но и захватить Сочи. Аналитики полагают, что угроза, хотя и может показаться невыполнимой, не должна быть проигнорирована Россией. Поскольку пока повлиять на правящие круги в Грузии у США не выходит, то ставка делается на грузинскую оппозицию, выступающую с радикальными антироссийскими лозунгами. Мятеж ЧВК «Вагнер» был воспринят грузинской оппозицией как благоприятная ситуация для организации попытки свержения власти в собственной стране, а затем нападения на Южную Осетию, Абхазию и южную часть Краснодарского края. Хотя авантюра эта и была пресечена, она представляла риски для мирного населения и гражданской инфраструктуры курортного побережья Краснодарского края, а также сопредельных с Россией республик – Абхазии и Южной Осетии.

Ираклий Кобахидзе заявил, что, если бы Грузии снова пришлось воевать с осетинами и абхазами, это стало бы величайшим преступлением оппозиции перед будущими поколениями народов Кавказа. Отметим, что действия Пригожина вызвали напряжение во многих частях планеты. После того как бойцы ЧВК «Вагнер» начали возвращаться в полевые лагеря, В. Путин получил множество звонков от лидеров других государств. Похоже, никаких значительных последствий не наблюдается, но есть все основания полагать, что «музыканты» будут заменяться на контрактников армии РФ. Пока в Африканских странах всё останется без изменений, а вот из Сирии ЧВК «Вагнер» уходит. Бойцам предложат подписать контракты с Минобороны или сложить оружие. Подробнее об этом вы можете почитать здесь. Кроме того, недавно по авиабазе в Ливии был нанесён удар при помощи беспилотников. Там ранее располагались силы ЧВК «Вагнер», а всё сводится к тому, что в России Пригожину отрезают каналы финансирования, а на Западе чувствуют слабость «музыкантов».

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По некоторым данным, Пригожин выводит активы из России, а также приостановил набор новобранцев в ряды ЧВК «Вагнер». В Минобороны РФ заявили о том, что за время существования подобной структуры, Пригожин получил из бюджета почти 900 миллиардов рублей. Сюда входят как заработные платы военнослужащим, так и многочисленные контракты. Напомним, группа компаний «Конкорд» владела правами на поставки продуктов питания в армию, а также школы России. Не исключено, что после неудавшегося бунта Пригожину придётся искать новые источники получения доходов.