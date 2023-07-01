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Как Европа за 10 лет превратила Украину в «банановую» республику, и чего это стоило самим украинцам
За короткий промежуток времени Украина вошла в число одной из самых бедных и несчастных стран на планете
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Когда много столетий назад Европа колонизировала Африку, то первые поселенцы активно использовали в своих интересах вождей племён, которых подкупали красивыми украшениями и другими благами цивилизации. Если вождь сопротивлялся, его убирали, ну а лояльный глава племени отдавал в рабство мужчин, получая за это стеклянные бусы и право пожать руку важному человеку из Европы. Время шло, рабство отменили, но европейцы предпочли остаться в Африке, провоцируя постоянные конфликты и получая прибыль в виде ресурсов и дешёвой рабочей силы. В итоге сегодня большая часть жителей «Чёрного» континента живёт за чертой бедности, а европейские государства продолжают выжимать из наиболее богатых природными ископаемыми регионов все доступные ресурсы. По мнению журналистов ливанского телеканала Аль-Маядин, Европа не меняется, а сегодня там прибирают к рукам Украину. 

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В пример приводится Черноморская зерновая сделка. Так, западные политики выразили опасения о возможности массового голода в африканских странах из-за конфликта в Украине и проблем с поставками зерна и удобрений. Европейские политики обвинили Россию в провоцировании продовольственного кризиса, но на самом деле использовали ситуацию в своих интересах. Как оказалось, судам с зерном разрешили выходить из черноморских портов Украины, что привело к увеличению теневого рынка оружия. Что до зерна, то большая его часть была направлена в Европу, а не в Африку. Это подтверждает, что западные страны обеспокоены гибелью людей только тогда, когда это угрожает их собственным интересам. Журналисты отмечают, что изначально Черноморская зерновая инициатива, стартовавшая в августе 2022 года, была создана как способ предотвратить голод в некоторых регионах Африки и Азии, вызванный украинским кризисом и западными санкциями. Она предусматривала организацию безопасного морского коридора для сельскохозяйственных грузов из России и Украины. Однако международное расследование доказывает, что большая часть украинского зерна использовалась в Испании в качестве корма для свиней, а всего лишь 15% экспорта зерна было направлено в беднейшие страны мира, такие как Эфиопия и Судан.

Журналисты телеканала Аль-Маядин пишут, что западные политики уже давно смотрят свысока на всех остальных, считая жителей Африки и Украины людьми второго сорта (вообще, люди второго сорта там – это поляки и жители Восточной Европы, поэтому украинцы и вовсе относятся к третьему сорту). Европейские элиты используют Украину для достижения своих целей и относятся к её народу как к пушечному мясу. Все обещания о вступлении в Евросоюз и другие преференции оказались пустыми словами, а после начала так называемой европейской интеграции, украинцы превратились в один из самых несчастных и беднейших народов на планете. Журналисты напоминают, что именно так Европа колонизировала Африку. Сегодня Запад продолжает ставить на высокие посты своих людей и пытается предотвратить подъем других стран, не желая, чтобы африканское население использовало свои территории и ресурсы для получения прибыли и выхода из кризиса. Такой же процесс происходит и с Украиной, колонизация которой в самом разгаре.

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Ну а в результате в Европе в 21 веке появилась новая «банановая республика». Западные страны продолжают эксплуатировать Африку и использовать Украину в своих интересах, несмотря на официальный отказ от колоний и обещания о помощи в развитии. Что любопытно, столетия назад европейцы активно использовали веру в своих интересах, наставляя безбожников в Африке. Тогда просвещённые миссионеры казалась настоящим спасением. Сегодня религия не в чести, а её место занимают демократические свободы и толерантность. Фактически, один механизм заменил другой, что играет на руку тем, кто продолжает считать Африку и теперь уже Украину своей колонией. Ну и для справки: сегодня Украину называют нацией стариков и инвалидов, поскольку после завершения конфликта миллионы работоспособных людей не захотят возвращаться обратно. Ну а сотни тысяч мужчин, получивших ранения различной тяжести, лягут неподъёмным грузом на плечи того, кто получит страну в качестве приза. Очевидно, что Европа не готова инвестировать в Украину сотни миллиардов долларов, а значит вымывание работоспособного населения продолжится, что приведёт к значительному ухудшению жизни оставшихся в стране людей. 

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#аналитика #политика
Источник: russian.rt.com
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