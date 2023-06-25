Миграционная политика станет темой №1 на предстоящих выборах в Польше

Ещё совсем недавно страны Европы спорили о том, куда поселить тысячи сирийцев и афганцев, ну а сегодня там пытаются определиться с тем, что делать с десятью миллионами украинцев, отказывающихся возвращаться на родину. По официальным оценкам ЕС, за время СВО европейскую границу пересекло больше 17 миллионов жителей Украины. Немалая часть уже вернулась, но основная масса осела в различных странах, испытывая на прочность экономическую и иммиграционную политику Старого света. Некоторые государства лояльны к украинцам, предоставляя им денежную помощь и жильё, но многие начали отказываться от беженцев. Первый и довольно сильный удар приняла на себя Польша, а в результате там фиксируются значительные сложности, а миграционная политика властей интересует большую часть жителей страны. Многие отмечают, что устали от чужаков, которые не хотят интегрироваться в социальную жизнь, пытаясь сформировать островки русскоговорящего мира внутри Польши.

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Местная пресса пишет, что Ярослав Качиньский, председатель правящей партии «Право и справедливость» уже сегодня активно использует тему беженцев в своей предвыборной кампании, намереваясь мобилизовать население и критиковать своих политических оппонентов. В ходе заседания польского парламента в середине июня он объявил о проведении референдума по вопросу беженцев, пытаясь узнать мнение польских избирателей о реформе системы предоставления убежища в Европейском союзе. Представители партии «Право и справедливость» утверждают, что страх перед беженцами позволяет мобилизовать население, а стратегия уже сработала на предыдущих выборах в 2015 году. Однако некоторые наблюдатели указывают на то, что Качиньский скорее заинтересован в атаке на своего политического оппонента, лидера партии «Гражданская платформа» Дональда Туска, чем в решении вопроса беженцев.

По мнению Матеуша Моравецкого, премьер-министра Польши и члена партии «Право и справедливость», власти Германии и Франции приняли целый ряд неверных решений, а сегодня в Париже, Риме и Марселе можно встретить так называемые «кварталы страха». Мигранты захватили значительную часть города, а местное население опасается заходить в эти районы. Открытой критике подвергается политика Меркель и Туска, способствовавших принятию соответствующих решений, а Польша может стать государством, где бесконтрольный приём беженцев станет реальностью. В результате оппозиционные силы проводит кампанию, направленную против Германии и Еврокомиссии, утверждая, что последняя является продолжением правительства Германии, а Туск – представитель немецких интересов в Польше. Оппозиция уверена в том, что победа Туска на предстоящих выборах может привести к большому наплыву беженцев и негативным последствиям для страны. Что любопытно, некоторые политики отмечают, что правительство Туска в прошлом также выступало против европейского механизма перераспределения беженцев, при этом ни одна из политических сил в Польше не желает принимать беженцев в соответствии с условиями реформы ЕС.

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Эксперты пишут о том, что так называемый компромисс по беженцам предусматривает возможные исключения для некоторых стран, и Польша надеется получить такое исключение, основываясь на своём опыте принятия украинских беженцев. В польских СМИ утверждают, что число беженцев, которые действительно приедут в страну, будет ограниченным и достигнет 1900 человек в этом году (речь о всё тех же сирийцах и афганцах). Также предусматривается создание центров предоставления убежища на внешних границах ЕС, но это не вызывает одобрения среди политиков, поскольку уже существуют учреждения для содержания беженцев третьего сорта и рассмотрения заявлений на предоставление убежища. Аналитики уверены, что предвыборная кампания в Польше сосредоточена на использовании темы беженцев, а конструктивные переговоры с Еврокомиссией игнорируются. Открытость Польши к реформе системы предоставления убежища остаётся вопросом, и подлинные детали предложений правительства пока неизвестны. Что самое любопытно, есть все основания полагать, что ни одна из сторон не пойдёт на открытое противостояние с Брюсселем. Очевидно, что карта украинских беженцев и недопущение в Польшу выходцев их стран Африки будет разыграна, но аналитики полагают, что речь идёт об обычных торгах и получении политических уступок от Еврокомиссии, а не реальных изменениях в миграционной политике.