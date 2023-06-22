Европа, какой мы её знали, уходит в прошлое, поскольку демократии там уже нет места

Представьте себе следующую ситуацию: есть некий чиновник, который узнал о том, что его шеф – крупный политик, занимается противозаконными действиями. Допустим, берёт взятки, прикрываясь служебным положением. Достаточно нескольких доказательств, а после историю можно опубликовать в прессе, что приведёт к отставке коррупционера. Прекрасно, ну а теперь представим, что наш мелкий чиновник узнал о том, что его шеф при поддержке американской разведки хочет устроить революцию в небольшой стране. История громкая, ну а наш герой обращается в прессу, где и публикуется вся информация с подробностями. Ещё совсем недавно журналисты могли спокойно указывать (теоретически) спецслужбам на дверь, ссылаясь на конфиденциальность данных, гарантированную законом. Проще говоря, СМИ были неприкосновенны, а сам чиновник не светился. Похоже, правила игры меняются, поскольку в Европе демократия больше в не чести, ведь следование законам не позволяет политикам достигать желаемого.

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По данным Daily Mail, Европейский союз планирует разрешить правительствам своих стран использование шпионского программного обеспечения для слежки за журналистами и раскрытия конфиденциальных источников информации. Естественно, всё это будет реализовано под предлогом обеспечения национальной безопасности. Впрочем, ничего нового, ведь именно эта благородная цель толкает американцев на порабощение непокорных государств, убийство граждан других стран без суда и следствия и многие другие сомнительные действия. Представители СМИ уже выразили озабоченность, указывая на то, что такой закон расширит правовые возможности правительств по установке шпионского программного обеспечения на телефоны и компьютеры журналистов, включая любых репортёров других государств, работающих в Европейском союзе. Что любопытно, законопроект уже получил согласие представителей европейских элит в Брюсселе и был поддержан многими правительствами Старого света.

В издании отмечают, что ранее устраивать слежку за журналистами и требовать выдачи информатора можно было только в случае, если речь идёт о террористической угрозе. Ну а под национальную безопасность можно притянуть любую значимую социальную или экономическую проблему. Если законопроект будет принят, спецслужбам Европейского союза будет разрешено использовать широкий спектр преступлений, начиная от краж и музыкального пиратства и заканчивая убийствами, в качестве юридического оправдания для применения специализированного программного обеспечения для слежки за журналистами. Противники законопроекта предупреждают, что внесённые в последнюю минуту изменения по требованию Франции могут открыть дверь для многочисленных злоупотреблений со стороны властей. Фактически, журналисты потеряю свою неприкосновенность и не смогут освещать те или иные темы так, как это кажется многим из них правильным. Активисты критикуют законопроект, поскольку он представляет угрозу для свободы прессы и крайне опасен для информаторов. После согласования постпредов ЕС данный законопроект будет передан в Европейский парламент для проработки окончательного текста.

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Ну а Европейская комиссия (верховный исполнительный орган Европейского союза), уже выразила одобрение по поводу соглашения правящих элит по поводу единодушного принятия законопроекта и призвала к его скорейшему одобрения парламентариями. Стоит отметить, что сегодня в Европе свобода слова давно не является свободной, поскольку любое инакомыслие подавляется. Давайте обойдёмся без примеров. Если вы согласны с нашей оценкой ситуации, то знаете, о чём речь. Ну а если считаете, что демократия заключается в подавлении любого мнения, кроме официального, то убедить вас будет невозможно. Почитайте о том, что происходит в Прибалтийских странах, а после попробуйте доказать нашим читателям, что лишить гражданства за политическую позицию – это норма. Кстати, никто ведь не знает, как повернётся жизнь. Вдруг завтра за поддержку политической позиции США в той же Литве или Латвии начнут сажать в тюрьмы. Помните о том, что мы и тогда будем против подобных противоправных действий, ну а русофобам будет просто некуда деваться.