Основатель ЧВК "Вагнер" подтвердил, что в настоящее время идёт подготовка операторов беспилотников среди геймеров

Сегодня в пресс-службу «Конкорд» поступил целый ряд любопытных вопросов. Так, у Пригожина поинтересовались, действительно ли он проводит подготовку операторов беспилотников среди гражданских, а также готов принимать геймеров. По словам основателя ЧВК «Вагнер», для управления дроном не требуется боевая подготовка, поскольку можно ограничиться специальными курсами. Ранее Пригожин отмечал, что даже обычные операторы проходят упрощённый курс молодого бойца, поскольку на поле боя может случиться всякое, а значит нужно уметь не только нажимать на кнопки, но и постоять за себя. При этом сегодня Пригожин добавил, что обучение операторов на базе одного из центров ЧВК «Вагнер» действительно ведётся, но не стал уточнять подробности. Он также подтвердил, что в ряды операторов принимают и геймеров, но не стал отвечать на другие интересные вопросы.

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Так, журналисты поинтересовались, есть ли среди «музыкантов» те, что кто отличился на фронте и использовали игровые навыки для управления беспилотниками. Также они спросили о том, даёт ли геймерский опыт преимущество перед новичками, которые никогда не увлекались видеоиграми. Ну и в конце задали вопрос относительно того, играет ли сам Пригожин в видеоигры. Все эти вопросы остались без ответа, но бывает так, что через какое-то время основатель ЧВК «Вагнер» комментирует свои ответы с подробностями. Скорее всего, у Пригожина просто нет времени на видеоигры, поскольку он часто появляется в самых разных уголках России. Также сегодня Пригожин прокомментировал ситуацию на фронте. По его словам, всё не так радужно, как преподносится средствами массовой информации. Среди российских бойцов есть потери, а очень часто проблема не только в нехватке личного состава на том или ином участке, но и в поставках боеприпасов. В результате на сегодня потеряно несколько опорных пунктов, в которых закрепились украинские подразделения.

Точной информации на тему того, как на самом деле обстоят дела на фронте, у нас нет, ну а в настоящее время идут широкие дискуссии относительно нового миропорядка, который сформируется после завершения украинского конфликта. Многие аналитики уверены, что это только начало, а США просто так не готовы отказываться от роли главного жандарма нашей планеты. По мнению журналистов портала Onet, мировой порядок, сложившийся после 1945 года, и который десятилетиями был основой для глобальных политических и экономических отношений, рушится на наших глазах. Боевые действия в Украине привели к неожиданным результатам не только для России, но и для Запада. Как оказалось, многие государства почувствовали некую свободу и готовы громче выражать собственную позицию по тем или иным вопросам. США всё ещё играют важнейшую роль в этом процессе, но в последнее время появились те, кто стремится сформировать новый мировой порядок. При этом в Европе и Америке продолжают недооценивать возможности этих стран, решения которых способны привести к пересмотру ключевых основ нашей цивилизации. Журналисты отмечают, что более 30 стран, включая Китай, Индию и Южную Африку, воздержались от осуждения так называемой «агрессии» России и её претензий на украинские территории. Эти страны объединяют более 50% населения мира, 30% мирового производства и 22% мировых военных расходов.

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Западные страны так и не смогли убедить целый ряд государств перейти в свой лагерь, а особенно сложно будет без традиционного союзника в лице Саудовской Аравии. Страна не только движется к примирению с Ираном, но и говорит о создании единой экономической и военной зоны. При этом Европейцы продолжают настаивать на строгом соблюдении неких демократических ценностей. В Onet полагают, что Западу придётся быть готовым принять концепции миропорядка, отличные от тех, которые были установлены в институтах, созданных в 1945 году. ООН нуждается в реформировании, а роль сильных государств будет возрастать. Сегодня США делают отчаянную попытку принудить миллиарды людей выполнять законы, которые в Белом доме готовы нарушать при первой необходимости. Финансовая система, основанная на долларе, дала брешь, а многие государства переходят на оплату товаров в национальных валютах. По мере ослабления доллара американцы продолжат терять позиции на мировой арене. Ну а кто одержит первую победу за право главенства, решится в ходе завершения украинского конфликта.