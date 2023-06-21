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Сырский: ВСУ не могут отбить у России Бахмут из-за дождей и слякоти, поскольку танки вязнут в грязи
Генерал объявил о временной приостановке наступления на этом направлении
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Вчера отмечался ровно месяц, как ЧВК «Вагнер» взяли Бахмут. О том, куда после своего отдыха направятся «музыканты», никто не знает, но некоторые источники полагают, что Пригожин может полностью вывести подразделения из страны, перебросив их в Африку. Есть также предположения, согласно которым ЧВК «Вагнер» могут стать на острие наступательной операции в Харьковской области. Якобы, это позволит оттянуть на себя часть украинских сил, что ослабит оборону на других флангах. Как бы там ни было, но даже спустя месяц в Киеве отказываются признавать потерю Бахмута. В правительстве уверяют, что бойцы ВСУ закрепились в одном из районов и теснят русских по всем направлениям. Отмечается, что продвижение идёт медленно, но со временем темпы удастся увеличить. 

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При этом обороной Бахмута продолжает заведовать Сырский. Генерал должен был отчитаться о своих успехах, но сегодня снова принёс командованию разочаровывающие новости. По его словам, ВСУ уже долго ведут позиционные бои и готовы были перейти к атакующим действиям, но на пути встала погода. Оказывается, последние недели украинская армия проводила атаки на флангах, где добилась преимущества и уже готова была проломить оборону армии РФ, но совершенно внезапно пошли дожди. Непогода негативным образом сказалась на обстановке на фронте, поскольку теперь тяжёлая техника не может двигаться по полям, а наступление широким фронтом приостановлено. Сырский сообщает, что до тех пор, пока почва не высохнет, ВСУ продолжат вести позиционные бои, поскольку любые попытки атаковать русских с использованием танков сейчас обернутся большими потерями. Отметим, что слова генерала больше похожи на отговорки школьника. Ученик знает, что он не сдал зачёт, осознаёт, что не справляется с выполнением учебного плана и может столкнуться с большим проблемами. Несмотря на это он предпочитает делать вид, что всё в полном порядке, стараясь не замечать нависающих над ним трудностей. Похоже, именно так мыслит Сырский. 

Известно, что за последние несколько недель оборона Бахмута велась силами российской армии. Ни на одном направлении ВСУ не имели успехов, ну а начавшиеся дожди позволили Сырскому сослаться на непогоду. Ещё бы, ведь только она мешает отбить город, ну а находящийся там гарнизон, который отражал все предыдущие попытки перейти в наступление, по мнению генерала, не в счёт. По словам Сырского, уже оговорённые планы придётся пересмотреть, ну а пока армия РФ сосредоточивает своё внимание на других направлениях. Генерал рассказал о том, что в районе Лисичанска, Бахмута и на Запорожском направлении ВСУ имели частичный успех, но отказался делиться подробностями. Как только земля высохнет, Сырский обещает предпринять очередную попытку вернуть контроль над Бахмутом.

Судя по докладам украинского генерала, начавшиеся дожди не мешают русским наступать, поскольку армия РФ предпринимала попытки перейти в атаку на Часов Яр и Северск. Сырский добавил, что доблестные бойцы ВСУ не допустили прорыва, но здесь возникают нестыковки. Так, для атаки на Часов Яр действительно нужны танки и другая бронированная техника. Вот только для сражения в самом Бахмуте достаточно мотивированных солдат. По словам Пригожина, основную задачу выполняли штурмовые группы. Бойцы ЧВК «Вагнер» изучали местность, раскладывая боеприпасы ночью, а после артподготовки приступали к атаке. Продвижение было быстрым, поскольку противник находился в подавленном состоянии из-за непрекращающихся ударов артиллерии, а штурмовые группировки стремительно окружали опорные пункты и пресекали все попытки сопротивления. 

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В конце своего заявления Сырский констатировал, что на Бахмутском направлении российские войска проводили безуспешные наступательные действия. Атака шла в районе Орехово-Васильевки. Украинская пресса смотрит на подобные заявления сквозь пальцы, ну а сегодня там и вовсе радуются внезапному появлению главы главного управления разведки Буданова и Главкома ВСУ. Генерал сделал ряд заявлений, а также подтвердил факт своего существования. Даже в иностранной прессе пишут, что публике показали фейковое видео, созданное нейросетью. 

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#сво #политика
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