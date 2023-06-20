Главком ВСУ обсудил детали взятия под контроль лесополосы

Есть все основания полагать, что главнокомандующий ВСУ Залужный был либо убит, либо тяжело ранен. С начала мая он не выходил в эфир, а в какой-то момент засветился у малоизвестного украинского блогера. В Киеве рассказывают, что главком находится на рабочем месте, где проводит совещания с подчинёнными, а также разрабатывает план наступательной операции. Похоже, украинские зрители уже перестали верить в подобные сказки, поэтому вчера пресс-секретариат Вооружённых сил Украины официально сообщил о посещении главнокомандующим Залужным передовых позиций украинских войск. В сводке, опубликованной пресс-службой, отмечается, что Залужный посетил места, где происходят наиболее тяжёлые сражения. Дата указана как 17 июня, и на кадрах, предоставленных пресс-службой, можно увидеть главкома ВСУ вместе с другими офицерами, изучающими карты и слушающим доклады, включая планы по освоению лесопосадок.

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Визуальные материалы, предоставленные пресс-службой, стремятся привлечь внимание зрителей к значимости даты 17 июня 2023 года. На одной из фотографий Залужный находится в одном из центральных командных пунктов, на стене которого видны часы и табличка с указанием даты. Особо примечательно то, что на табличке указано количество дней, прошедших с начала СВО. На другой фотографии Залужный уже без бронежилета, а одежда больше напоминает повстанца из фильма «Звёздные войны». Нет никаких сомнений, что все детали продуманы заранее с целью привлечь внимание зрителей и создать впечатление, что главком ВСУ находится вблизи полевых командных пунктов, общается с офицерским составом и активно изучает ход контрнаступления. Дата 17 июня 2023 года явно придаёт особую значимость этому сообщению, а распечатанная на принтере и украшенная рамкой табличка только подчёркивает её важность. Интересно, каждый раз, когда происходит совещание, кто-то распечатывает на принтере точную дату с указанием, сколько дней прошло с начала СВО?

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В Украине пишут о том, что выложенные кадры опровергают версию о смерти главкома, но забывают о существовании высоких технологий. Так, в сети есть любопытное видео под названием Москва наносит «удар кувалдой». Там Байден, Макрон, Шольц и Урсула фон дер Ляйен безуспешно пытаются придумать 11 пакет санкций против России. В ролике высмеиваются тщетные усилия и явное разочарование западных лидеров. При этом качество картинки такое высокое, что можно принять его за настоящее. Создатели ролика заранее предупреждают, что перед нами фейковая версия, созданная для развлечения. Увы, но авторы видео с Залужным забыли добавить такую надпись. Пожалуй, в ближайшие дни будет ясно, на самом ли деле главком ВСУ воскрес, или перед нами разовая акция. Согласитесь, что достаточно трудно создавать подобные ролики, активно имитируя работу человека, который либо мёртв, либо валяется на больничной койке.