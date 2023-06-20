Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Залужный появился в командном пункте ВСУ в одежде из фильма «Звёздные войны»
Главком ВСУ обсудил детали взятия под контроль лесополосы
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр

Есть все основания полагать, что главнокомандующий ВСУ Залужный был либо убит, либо тяжело ранен. С начала мая он не выходил в эфир, а в какой-то момент засветился у малоизвестного украинского блогера. В Киеве рассказывают, что главком находится на рабочем месте, где проводит совещания с подчинёнными, а также разрабатывает план наступательной операции. Похоже, украинские зрители уже перестали верить в подобные сказки, поэтому вчера пресс-секретариат Вооружённых сил Украины официально сообщил о посещении главнокомандующим Залужным передовых позиций украинских войск. В сводке, опубликованной пресс-службой, отмечается, что Залужный посетил места, где происходят наиболее тяжёлые сражения. Дата указана как 17 июня, и на кадрах, предоставленных пресс-службой, можно увидеть главкома ВСУ вместе с другими офицерами, изучающими карты и слушающим доклады, включая планы по освоению лесопосадок.

реклама

Визуальные материалы, предоставленные пресс-службой, стремятся привлечь внимание зрителей к значимости даты 17 июня 2023 года. На одной из фотографий Залужный находится в одном из центральных командных пунктов, на стене которого видны часы и табличка с указанием даты. Особо примечательно то, что на табличке указано количество дней, прошедших с начала СВО. На другой фотографии Залужный уже без бронежилета, а одежда больше напоминает повстанца из фильма «Звёздные войны». Нет никаких сомнений, что все детали продуманы заранее с целью привлечь внимание зрителей и создать впечатление, что главком ВСУ находится вблизи полевых командных пунктов, общается с офицерским составом и активно изучает ход контрнаступления. Дата 17 июня 2023 года явно придаёт особую значимость этому сообщению, а распечатанная на принтере и украшенная рамкой табличка только подчёркивает её важность. Интересно, каждый раз, когда происходит совещание, кто-то распечатывает на принтере точную дату с указанием, сколько дней прошло с начала СВО?

рекомендации
RTX 4060 Ti за гроши в Регарде
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb
RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр
На порядок упала цена S22 Ultra
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

В Украине пишут о том, что выложенные кадры опровергают версию о смерти главкома, но забывают о существовании высоких технологий. Так, в сети есть любопытное видео под названием Москва наносит «удар кувалдой». Там Байден, Макрон, Шольц и Урсула фон дер Ляйен безуспешно пытаются придумать 11 пакет санкций против России. В ролике высмеиваются тщетные усилия и явное разочарование западных лидеров. При этом качество картинки такое высокое, что можно принять его за настоящее. Создатели ролика заранее предупреждают, что перед нами фейковая версия, созданная для развлечения. Увы, но авторы видео с Залужным забыли добавить такую надпись. Пожалуй, в ближайшие дни будет ясно, на самом ли деле главком ВСУ воскрес, или перед нами разовая акция. Согласитесь, что достаточно трудно создавать подобные ролики, активно имитируя работу человека, который либо мёртв, либо валяется на больничной койке. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #политика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Российские Су-34 получили улучшенную защиту от РЭБ украинского производства и систем стран НАТО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Киеве планируют удары ракетами Storm Shadow по аэродромам армейской авиации ВКС РФ
18
Российские войска захватили танк Леопард 2А4 и БМП Бредли под Ореховым
32
Танки Leopard вновь пошли в наступление, но один из них потерял пушку в результате попадания ПТУР
6
Рогозин: 4 "Леопарда" и 27 бронемашин ВСУ потеряли перед позицией российских мотострелков
1
Российский Ка-52 «Аллигатор» потерял часть хвостовой балки, но смог вернуться на базу для ремонта
6
Зеленский опроверг уничтожение даже одного ЗРК Patriot
18
Со спящего 13 лет кошелька было выведено 50 биткоинов
+
Microsoft обновила список поддерживаемых Windows 11 процессоров
2
Залужный посетил передовую и провёл совещание группировки войск в горячей точке - Видео
4
FPV-дрон "Владлен Татарский" за 65 тыс поразил два американских броневика MAXXpro ценой 175 млн руб
1
MSI показала RTX 4060 GAMING и Ventus 2X: от $299 29 июня
2
ВСУ для спасения от российских ПТУР стали использовать тактику "пылевого торнадо"
5
Начаты съемки комедии «Соседка» для канала ТНТ
2
Эксперт оценил вероятность одобрения ETF на BTC
2
Блинкен: Китай дал обещание не поставлять оружие России
6
Халвинг биткоина в 2024 почти не повлияет на его цену, считают аналитики из Coinbase
2
Британские танки Challenger 2 засветились недалеко от линии боевого соприкосновения на Украине
8
Очередной Leopard 2 был поражён на Запорожском направлении при помощи дрона-камикадзе — видео
6
Китайский офицер в интервью The Wall Street Journal заявил о потере имиджа российской армии
17
ISW допускают приостановление контрнаступления с возможным его возобновлением
5

Популярные статьи

Поднятие флагов на 300-летие Санкт-Петербурга открыло истинное лицо оппонентов России
7
Сериал Бункер (Silo) - немножко хорошей фантастики
19
Битву за звание лучшей игры года объявляю начатой
17
Собираю игровой ПК для себя за 100 000р – 4 Тб SSD, Ryzen 7 5800X3D + Radeon RX 6750 XT
24
Phenom X4 пятнадцать лет спустя
18
Что пошло не так у контрнаступления ВСУ - разбираемся на картах
5
Танковое кладбище из десятков Леопардов образовалось после атак ВСУ 17-18 июня в Запорожье
20
Итоги гоночного уик-энда 17-18 июня
4
Собираем игровой ПК, который справится с Phantom Liberty, новым дополнением для Cyberpunk 2077
9
Как обновить все версии Windows от Vista до 11 в июне 2023 года
9

Сейчас обсуждают

Kasyan
10:40
Очередной укронахрюк, тавм даже не факт, что отставной китайский полковник это сказал. https://www.wsj.com/articles/why-the-war-in-ukraine-may-not-deter-china-bc8aae89 Смотрим автора.
Китайский офицер в интервью The Wall Street Journal заявил о потере имиджа российской армии
Александр Олейников
10:37
У кого нет денег - покупают ломанную пс4. У кого есть - ставят в комп RTX4070 и выше. Я выбрал второй вариант. Заменил месяц назад БП, проц с 3600x на 5600х, видяшку с 3060ti на 4070
PlayStation 4 в 2023 - лучшая игровая платформа для жителей России
Sergey Yakovlev
10:34
Я считаю что неправильно поступил Бабаян. Если бы он уехал, то Эльбрус сегодня был не хуже мака
Как учёный СССР создал Intel Pentium и дал жизнь всем последующим поколениям процессоров Intel
Андрей Чигинёв
10:32
Нда, автор учи матчасть! С каких это пор 4500 стал на новой архитектуре относительно 3600? Zen2 был и zen2 остался, да еще и по кэшу урезали из-за того, что графическое ядро добавили, а транзисторов с...
Почему геймеры покупают Ryzen 5 3600 спустя 4 года после выхода, и есть ли недорогие альтернативы
Горила
10:18
Понятия не имею что здесь написано, но я знаю одно, я вчера таскал очень много цемента, Я очень сильно устал. И ещё у меня топовый ПК кстати
PlayStation 4 в 2023 - лучшая игровая платформа для жителей России
хахахер
10:13
а киевский призрак,ничего не получил
Российские Су-34 получили улучшенную защиту от РЭБ украинского производства и систем стран НАТО
ssds
10:11
хвалишь войну отправляем на войну нечего в интеренте писать иди умирать
Блинкен: Китай дал обещание не поставлять оружие России
A_K_
10:09
ИИ или старое фото?
Залужный посетил передовую и провёл совещание группировки войск в горячей точке - Видео
ssds
10:08
хахахер почему в интернете а не в окопе пиши адрес свяжусь с твоим воинкоматом
Китайский офицер в интервью The Wall Street Journal заявил о потере имиджа российской армии
паша петров
10:07
В этом году будет 300 лет Екатеринбургу!А Питеру уже 320!
Поднятие флагов на 300-летие Санкт-Петербурга открыло истинное лицо оппонентов России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем