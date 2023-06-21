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Новый Mac Pro за $7000 не справился с измельчением моцареллы, но хорошо потёр пармезан
7000 долларов для тёрки сыра - это дороговато
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Совсем недавно Apple показала обновлённую версию своего настольного компьютера Mac Pro. Устройство никогда не позиционировалось как массовое и предназначено для тех, кому требуется мощный процессор под капотом и графика ультимативного уровня. На этот раз система полагается на процессор M2 Ultra, получивший довольно внушительные характеристики. Так, он может предложить 24 физический ядра, а также до 76 графических ядер в максимальной конфигурации. В комплекте идут специализированные ярда, которые предназначены для вычислений на базе ИИ. Таким образом Apple хочет показать, что её процессор идёт в ногу со временем и способен решать сложные задачи с помощью машинных систем и нейросетей. Базовая версия стартует с 6999 долларов, но для самых требовательных покупателей есть конфигуратор, позволяющий собрать систему своей мечты. 

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Так изначально версия с прокачанным процессором на 1000 долларов дороже. Вместо 64 Гб видеопамяти нам предлагают 192 Гб, но стоит такое удовольствие ещё 1600 долларов. Неясно, откуда вообще Apple взяла такие дикие цены, ведь реальная стоимость оперативной памяти в 3-5 раз меньше. Для самых требовательных есть твердотельный накопитель ёмкостью 8 Тб. За него просят всего 2200 долларов, тогда как в комплекте стандартный на 1 Тб. Каркас из нержавеющей стали с колёсиками обойдётся в 400 долларов, но данный лот очень важен, о чём мы сообщим ниже. Ещё 149 долларов придётся выложить за более удобные устройства ввода, ну и 500 долларов стоит самая новая версия программного обеспечения. Итого, вы можете взять самую ультимативную платформу на планете всего за 12 848 долларов. 

В Apple отмечают, что в рамках старта продаж обновлённого Mac Pro удалось полностью отказаться от закупки процессоров Intel. Теперь всем потенциальным покупателям доступна одна из двух версий M2 Ultra. Ну а поскольку новинка только недавно поступила на полки магазинов, то специалисты из iFixit решили как следует изучить внутренности компьютера, а также проверить одну важную легенду. Прежде всего выяснилось, что открыть верхнюю крышку можно при помощи обычной отвёртки. Все детали аккуратно установлены, а количество проводов минимальное. Стив Джобс был бы доволен. Некоторые экономные фанаты яблочной продукции полагали, что смогут купить самую недорогую версию, а после докинуть туда оперативной памяти. Увы, но в Apple предусмотрели такую логику мышления, поэтому ОЗУ распаяна и не может быть установлена самостоятельно. Добавить твердотельный накопитель можно, но некоторые владельцы Mac Pro пишут, что подходят не все модели, а с некоторыми могут возникнуть сложности. 

Словом, ничего нового, ведь подобные действия отлично согласуются с многолетней политикой компании. Apple предпочитает выкачивать из потенциальных покупателей и своих клиентов как можно больше денег, поэтому не может считаться дружелюбной в плане апгрейда. Яблочники полагают, что за каждый чих пользователи должны платить и категорически против любых попыток самостоятельно увеличить потенциал компьютера. Но самое главное тестирование прошла не начинка, а корпус, который похож на большую тёрку для сыра. Именно здесь вам понадобится нержавеющая стать, о которой мы писали выше. Что же, доброжелательная сотрудница iFixit попыталась выяснить, стоит ли её покупать Mac Pro в качестве тёрки для сыра. Как оказалось, системный блок довольно неплохо справляется с твёрдыми сортами сыра и совершенно не подходит для мягких. Знаменитую моцареллу лучше порезать ножом, а вот пармезан удалось потереть с большим успехом. В целом, специалисты iFixit отмечают, что новый Mac Pro вызывает противоречивые эмоции. Так, он действительно производительный, но видеокарты NVIDIA последнего поколения (например, GeForce RTX 4090) справляются с задачами лучше. Внутри огромное количество свободного пространства, а гигантская материнская плата выглядит довольно странно. Она имеет несколько слотов для установки дополнительных устройств, но самостоятельно поставить вы ничего не можете. Внутри корпуса пусто и просторно, а значит система не будет перегреваться и работает достаточно тихо. Как и следовало ожидать, отремонтировать самостоятельно ничего не выйдет, ну а в лучшем случае вы можете смахнуть пыль, которая проникает через гигантские отверстия, неплохо справляющиеся с измельчением сыра. 

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#компьютеры #mac pro
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Dzhereli
13:00
Странно что вся система не припаяна друг к другу
Новый Mac Pro за $7000 не справился с измельчением моцареллы, но хорошо потёр пармезан
[ ]
12:56
Делаем выводы по визжанию ципсо, самый верный признак! )))
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[ ]
12:52
Настолько "потихоньку", что этого никто не замечает. )))
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kitava
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