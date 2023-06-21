Этнические группировки в Сан-Франциско безнаказанно грабят магазины даже в дневное время

Если обратить внимание на исторические факты, пытаясь проводить параллели с современностью, то сегодня на ум приходит развал Римской империи. Как оказалось, самые страшные враги ждали империю не на окраинах в отдалённых провинциях, ведь разрушение её началось изнутри. Похоже, сегодня США стремительно теряют контроль над тем, что происходит в самом центре страны, пытаясь наносить болезненные удары по конкурентам по ту сторону океана. Пожалуй, если не считать снижения уровня жизни и высокой инфляции, то одной из главных проблем считается рост преступности. Подобное явление наблюдается по всей стране, но в некоторых городах оно превышает все допустимые пределы. По данным Fox Business, обстановка в Сан-Франциско грозит перерасти в настоящую катастрофу. Ну а причина в весьма странной политике властей и бездействия правоохранительных органов.

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На самом деле проблема немного шире. Так, большая часть преступлений совершается чернокожими, вот только сегодня в США наказывать цветных не принято. В некоторых штатах сотрудникам магазинов и охране прямо запретили мешать чернокожим совершать грабежи, ну а если воришку задержит полиция, то его тут же отпустят. Вся хитрость в том, что кража до 1000 долларов не считается преступлением, ну а ушлые злоумышленники активно пользуются калькуляторами. Что до бездействия полиции, то сотрудники Фемиды опасаются потерять работу и попасть в неприятную ситуацию, поскольку арест чернокожего способен уничтожить карьеру. По мнению известных телеведущих и общественных деятелей, положение критическое и только ухудшается.

В студии Fox Business был озвучен простой тезис: Сан-Франциско, известный своей красотой и уникальным обликом, стал жертвой радикальных прогрессистов, проводящих безумную политику. Согласно статистике, за последний год отмечается резкий рост преступности в городе. Число грабежей выросло на 15%, убийства на 10%, а число угонов автомобилей на 5%. Писатель Шелби Стил и его сын Илай стали жертвами преступников, которые похитили фотоаппаратуру стоимостью 30 тысяч долларов из их автомобиля. Семья Стил столкнулась с безразличием полиции при обращении за помощью, а также с неэффективной политикой по борьбе с преступностью. Рассказывая о краже, Шелби Стил и Илай подчеркнули, что полиция не проявила должной реакции на их звонки о грабеже. Они рассказали о ситуации, когда полиция просто повесила трубку на первый звонок и затем бросила разговор после нескольких вопросов. Отчаявшись получить помощь, Стилы обратились к другим жителям района, которые также столкнулись с подобными проблемами, и вместе с ними направились в полицейский участок. Ну а там полиция прямо сказала, что шансы вернуть украденное крайне малы.

Шелби Стил отметил, что власти больше не защищают граждан. Он подчеркнул безразличие полиции и отметил, что люди чувствуют себя беспомощными и бесполезными. Илай Стил добавил, что отсутствие надлежащего ответа полиции на их звонки развязывают руки и другим преступникам. Он также выразил озабоченность относительно бездействия мэра города и недостаточной защиты жителей. Что любопытно, недавно губернатор Калифорнии Гавин Ньюсом заявил, что причина оттока людей из Сан-Франциско не связана с преступностью, поскольку народ уезжает из-за последствий пандемии коронавируса. Губернатор не признает наличие проблемы и говорит о процессе перепрофилирования и переосмысления города. Что до тех, кто стал жертвами разгула преступности, то они полагают, что кражи должны пресекаться, но у властей нет решимости решать проблемы города.

Сегодня никто не готов брать на себя ответственность, ну а многочисленные этнические группировки активно пользуются бездействием властей. Преступления становятся всё более дерзкими, а сами воришки больше не стесняются своих лиц. Они открыто заходят в магазины и берут всё то, что им хочется. Если раньше подобное происходило только ночью, то сегодня грабежи стали новой реальностью даже днём. Полиция задерживает только за тяжёлые преступления, где можно оправдывать применение оружия и не лишиться значка. Обычных воришек отпускают сразу же после составления протокола в участке, а после грабители снова отправляются на дело. Всё это не значит, что народ взбунтуется, а США развалятся изнутри. Но процесс уже запущен, доверие в правоохранительным органам падает, а значит уже вскоре люди сами возьмутся за оружие.

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