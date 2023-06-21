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48 смартфонов Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат прошивку MIUI 15 на Android 14
По мере выхода официальной прошивки список будет расширяться
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4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

Споры о необходимости увеличения сроков технической поддержки на устройствах под операционной системой Android идут достаточно давно. Есть мнение, что нужно сделать так, чтобы большая часть новых телефонов получала прошивки и обновления безопасности 5 лет, как это происходит в лагере Apple. На самом деле механизма, согласно которому производителей можно принудить к таким действиям, не существует, а значит решение отдано на откуп руководства компаний. Вообще, даже в Google не особенно переживают по этому поводу, ну а всё это позволяет производителям надеяться, что искусственно устаревающие устройства подтолкнут владельцев к покупке чего-то более нового и актуального. 

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Логика простая, а одна из наиболее прозрачных схем поддержки присутствует у Xiaomi. Несколько лет назад китайская компания опубликовала информационный лист, согласно которому флагманы и субфлагманы могут рассчитывать на 3 года полной техподдержки. Это значит, что такие смартфоны 3 раза получат прошивку MIUI на базе операционной системы Android. Устройства среднего класса могут претендовать на 2 года с полным перечнем услуг, описанных выше. Ну а бюджетные гаджеты, которые порой стоят до 100 долларов или около, того в лучшем случае получат прошивку один раз. Бывает, что производитель забывает о своих обязанностях, хотя и здесь всё не так просто. К примеру, прошивка MIUI на старые трубки выходит, но доступна она только в Китае исключительно участникам программы бета-тестирования. Что до остального мира, то региональные рынки ничего не получают, а Xiaomi предпочитает такие мелочи не пояснять. Как вы могли слышать, в настоящее время проходит рассылка прошивки MIUI 14 на базе Android 13. В числе актуальных числится больше 100 смартфонов, но есть все основания полагать, что уже в 2024 году китайская компания намерена ощутимо урезать список поддерживаемых устройств. 

По данным инсайдеров, как минимум 48 телефонов, которые сегодня считаются актуальными, не получат прошивку и новую операционную систему. Список представлен ниже, ну а мы разберём некоторые позиции. Начнём с линейки Redmi. Очевидно, что девятая серия уже вышла в тираж, а вот десятая в 2023 получила MIUI 14. Увы, но сегодня в продаже находится Redmi 12 (в различных модификациях), ну а выше мы писали о том, что максимальный срок поддержки в данной линейке составляет 1 год. Линейка Mi 10 вышла достаточно давно и получила 3 полноценные прошивки на базе MIUI. В 2023 году за бортом оказались флагманы линейки Mi 9, ну а в 2024 такая же судьба ждёт и Mi 10. Здесь без исключений, а значит даже самые прокачанные и дорогие аппараты перестанут получать обновления. 

рекомендации
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-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
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MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Суббренд POCO получает прошивки хаотично, а иногда бывает, что техподдержку здесь продлевают с двух до трёх лет. В любом случае, указанные ниже телефоны уже находятся на самом краю и вот-вот перестанут считаться актуальными. Redmi Note 9 и все вариации в данной линейке точно не получат MIUI 15, но есть подозрения, что даже более новые Redmi Note 10 останутся без обновления. Точных подтверждений этому нет, но Xiaomi оптимизирует линейки, пытаясь снизить нагрузку по выпуску прошивок. Список неполный и будет дополняться, поскольку есть клоны и региональные версии тех или иных смартфонов. В целом существуют простые рекомендации, позволяющие вам как можно дольше оставаться владельцами актуальных аппаратов. Так, нужно не вестись на мелкие скидки, а покупать наиболее свежие смартфоны. Например, в продаже сегодня есть аппараты серии Redmi Note 10, Redmi Note 11 и Redmi Note 12. Первые уже в 2024 должны перестанут обновляться, тогда как Redmi Note 11 всё же получат MIUI 15. Что до Redmi Note 12, то у этой серии самый длительный жизненный цикл, а значит ваш смартфон получит не только MIUI 15, но и MIUI 16. 

  1. Redmi K30 Pro
  2. Redmi 9A
  3. Redmi 9T
  4. Redmi 9
  5. Redmi K30 Racing
  6. POCO M3
  7. Mi 10 Lite 5G
  8. Redmi 10 India
  9. Redmi 10C
  10. Redmi K30
  11. Redmi 10X 5G
  12. POCO F2 Pro
  13. Redmi Note 9 Pro
  14. Mi 10i 5G
  15. Redmi 10 India
  16. Redmi 9i
  17. Redmi 9 Prime
  18. Redmi 10A
  19. Redmi Note 9 Max
  20. Redmi Note 9S
  21. Redmi 10 Power
  22. Redmi 10X
  23. Redmi 10A
  24. Redmi Note 9T
  25. Redmi A1+
  26. Mi 10
  27. Redmi Note 9 5G
  28. Mi 10 Lite Youth
  29. Mi 10 Pro
  30. Mi 10 Ultra
  31. POCO M2 Pro
  32. Redmi Note 9
  33. Redmi K30S
  34. Redmi 10 Power
  35. Mi 10T Pro
  36. Redmi A1
  37. Mi 10T Lite
  38. POCO M2
  39. Redmi K30 5G
  40. Mi 10T
  41. Redmi K30i
  42. Mi 10S
  43. POCO C40
  44. Redmi 10C
  45. POCO X2
  46. Redmi 9 Power
  47. Redmi 9C
  48. POCO C50
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#xiaomi #прошивки #miui 15
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