По мере выхода официальной прошивки список будет расширяться

Споры о необходимости увеличения сроков технической поддержки на устройствах под операционной системой Android идут достаточно давно. Есть мнение, что нужно сделать так, чтобы большая часть новых телефонов получала прошивки и обновления безопасности 5 лет, как это происходит в лагере Apple. На самом деле механизма, согласно которому производителей можно принудить к таким действиям, не существует, а значит решение отдано на откуп руководства компаний. Вообще, даже в Google не особенно переживают по этому поводу, ну а всё это позволяет производителям надеяться, что искусственно устаревающие устройства подтолкнут владельцев к покупке чего-то более нового и актуального.

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Логика простая, а одна из наиболее прозрачных схем поддержки присутствует у Xiaomi. Несколько лет назад китайская компания опубликовала информационный лист, согласно которому флагманы и субфлагманы могут рассчитывать на 3 года полной техподдержки. Это значит, что такие смартфоны 3 раза получат прошивку MIUI на базе операционной системы Android. Устройства среднего класса могут претендовать на 2 года с полным перечнем услуг, описанных выше. Ну а бюджетные гаджеты, которые порой стоят до 100 долларов или около, того в лучшем случае получат прошивку один раз. Бывает, что производитель забывает о своих обязанностях, хотя и здесь всё не так просто. К примеру, прошивка MIUI на старые трубки выходит, но доступна она только в Китае исключительно участникам программы бета-тестирования. Что до остального мира, то региональные рынки ничего не получают, а Xiaomi предпочитает такие мелочи не пояснять. Как вы могли слышать, в настоящее время проходит рассылка прошивки MIUI 14 на базе Android 13. В числе актуальных числится больше 100 смартфонов, но есть все основания полагать, что уже в 2024 году китайская компания намерена ощутимо урезать список поддерживаемых устройств.

По данным инсайдеров, как минимум 48 телефонов, которые сегодня считаются актуальными, не получат прошивку и новую операционную систему. Список представлен ниже, ну а мы разберём некоторые позиции. Начнём с линейки Redmi. Очевидно, что девятая серия уже вышла в тираж, а вот десятая в 2023 получила MIUI 14. Увы, но сегодня в продаже находится Redmi 12 (в различных модификациях), ну а выше мы писали о том, что максимальный срок поддержки в данной линейке составляет 1 год. Линейка Mi 10 вышла достаточно давно и получила 3 полноценные прошивки на базе MIUI. В 2023 году за бортом оказались флагманы линейки Mi 9, ну а в 2024 такая же судьба ждёт и Mi 10. Здесь без исключений, а значит даже самые прокачанные и дорогие аппараты перестанут получать обновления.

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Суббренд POCO получает прошивки хаотично, а иногда бывает, что техподдержку здесь продлевают с двух до трёх лет. В любом случае, указанные ниже телефоны уже находятся на самом краю и вот-вот перестанут считаться актуальными. Redmi Note 9 и все вариации в данной линейке точно не получат MIUI 15, но есть подозрения, что даже более новые Redmi Note 10 останутся без обновления. Точных подтверждений этому нет, но Xiaomi оптимизирует линейки, пытаясь снизить нагрузку по выпуску прошивок. Список неполный и будет дополняться, поскольку есть клоны и региональные версии тех или иных смартфонов. В целом существуют простые рекомендации, позволяющие вам как можно дольше оставаться владельцами актуальных аппаратов. Так, нужно не вестись на мелкие скидки, а покупать наиболее свежие смартфоны. Например, в продаже сегодня есть аппараты серии Redmi Note 10, Redmi Note 11 и Redmi Note 12. Первые уже в 2024 должны перестанут обновляться, тогда как Redmi Note 11 всё же получат MIUI 15. Что до Redmi Note 12, то у этой серии самый длительный жизненный цикл, а значит ваш смартфон получит не только MIUI 15, но и MIUI 16.

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