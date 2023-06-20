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Сколько vivo V27e можно купить по цене iPhone 14 Pro, и чем хорош смартфон с надкушенным яблоком
Не всё изменяется деньгами, но Apple выжмет из вас всё до последнего рубля
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iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
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-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

Сегодня в продаже можно встретить смартфоны от многочисленных компаний из Поднебесной, а также те, которые только числятся американскими или европейскими. Похоже, без технологий из США и производственных мощностей из Китая не обойтись, а значит особую важность приобретает конечная стоимость и характеристики. И вот здесь царит полный хаос. При желании вы можете купить вполне рабочий аппарат до 10 тысяч рублей, который будет справляться со всеми задачами без особых трудностей. Но если денег много, то отчего бы себя не побаловать флагманом, стоимость которого превышает 100 тысяч рублей?

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При этом первый и последний могут почти не отличаться визуально, а всё самое важное кроется в начинке. Неясно, стоит ли вообще платить дополнительные 90 тысяч рублей за бренд. Сойдёмся на мнении, что это должен решать каждый пользователь самостоятельно. Ну а мы пройдёмся по наиболее популярным решениям на российском рынке, а также отметим некоторые любопытные моменты, отличающий отечественных потребителей от европейцев.

Начнём с того, что США и вовсе хотели запретить поставлять в Россию смартфоны. Не вышло, ведь бизнес нашёл лазейки, а крупные компании смотрят на продажи своей продукции в РФ сквозь пальцы. Некоторые не прекратили обслуживание по гарантии, тогда как другие ставят пользователям палки в колёса. Ну а поскольку рынок рождает предложение, то нет ничего удивительного в том, что vivo V27e стал одним из самых популярных смартфонов на рынке РФ. Большим экраном никого в наше время не удивишь, а вот за счёт тендема из процессора MediaTek HELIO G99 и дисплея с частотой обновления 120 Гц производителю удалось добиться невероятной плавности картинки. Дополняет общее впечатление 8/256 Гб памяти, что делает аппарат желанным для самых требовательных пользователей, предпочитающих хранить на нём все важные файлы. Не подведёт современная камера с 64 Мп датчиком и функцией оптической стабилизации. Сегодня это редкость, а снимки действительно получаются сочными и качественными. Производитель уверяет, что до 50% vivo V27e заряжается за 19 минут (66 Вт), ну а мы отметим, что в наличии NFC и все самые востребованные интерфейсы. 

Как мы уже писали выше, если у вас есть только 13 тысяч, то это не значит, что смартфон будет плохим. В пример можем привести TECNO Camon 19. В последнее время бренд становится всё более популярным в РФ за счёт хорошего соотношения между ценой и характеристиками. Смотрите: вы получаете 6/128 Гб памяти, что для 90% пользователей даже больше, чем достаточно. Проблем с запуском любых приложений у вас точно не будет, а большой дисплей хотя и показывает всего 60 Гц, хорошо справляется с выводом сочных красок и подходит для повседневной работы, игр и просмотра фильмов. 64 Мп камера может выдавать фотографии нормального качества днём, но всё же уступает указанной выше на vivo V27e. В целом, если не ожидать слишком много, то TECNO Camon 19 способен себя неплохо проявить, но стоит на целых 16 тысяч дешевле. 

Ну а Samsung Galaxy A54 5G не зря считается бестселлером, поскольку интересен широкому кругу пользователей. На стороне смартфона узнаваемый бренд, дисплей на 120 Гц и многие другие интересные фишки. Словом, аппарат почти не уступает vivo V27e в технологическом плане, но стоит дороже и имеет значительно меньше памяти. Как видите, здесь 6/128, но фанатов южнокорейского бренда такие мелочи не останавливают. Советовать вам один из телефонов мы не будем, поскольку многое зависит от привычки и количества наличных в кармане. 

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Помните, что всегда есть пользователи, которые во что бы то ни стало хотят владеть яблочной продукцией. Кажется, что Apple сделала всё, чтобы отвернуть потенциальных покупателей из РФ от своего бренда, но iPhone 14 Pro не только входит в число самых популярных, но и стоит 110 тысяч рублей. За эту сумму вы получите один из самых быстрых процессоров на рынке, один из лучших дисплеев, который только можно встретить в современных аппаратах и все доступные на рынке технологии. Словом, настоящий флагман. И всё же, если не придираться к деталям, то найти различия с vivo V27e и Samsung Galaxy A54 5G окажется почти невозможно. Вам потребуется прибегнуть к синтетическим тестам, долго разглядывать фотографии на большом экране монитора, но и это не гарантирует, что вы удовлетворитесь разницей. Как мы уже писали выше, перед фанатами Apple дилемма не стоит, ведь всегда можно взять смартфон в рассрочку, а после долгое время выплачивать его, отказывая себе в самом важном. Выбор за вами, хотя автор данного материала имеет своё мнение относительно того, стоит ли переплачивать 80 тысяч рублей за телефон с надкушенным яблочком.  

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#смартфоны #оптимальные ценовые предложения #iphone 14 pro #vivo v27e
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