Похоже, у местных политиков своё мнение на тему того, когда инфляцию нужно считать высокой

Германия традиционно считается локомотивом всей Еврозоны и самой сильной экономикой региона. Страна выгодно отличалась на фоне других государств наличием мощной промышленности, включая химическую и машиностроение. Также значительные финансовые потоки были сосредоточены в банковской сфере, а социальная политика пусть и не была идеальной, позволяла населению чувствовать себя уверенно. Пандемия коронавируса нанесла экономике Германии значительный ущерб, а антироссийские санкции привели к росту инфляции. Эксперты полагают, что всё самое страшное впереди, поскольку зима 2022-2023 года оказалась тёплой, а газ, который был закачан в трубопроводы, шёл напрямую из России. Сегодня страна вынуждена закупать сжиженный газ, который не только дороже трубного, но и требует последующей переработки. Никто не знает, какой будет зима 2023-2024 годов, ну а экономика Германии уже находится в сложном положении.

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Местные политики предпочитают не останавливаться на спорных моментах, игнорируя негативный эффект от миллиона беженцев из Украины, получающих социальную поддержку в виде денег и бесплатное жильё. Но куда сложнее бороться с последствиями санкций, который были приняты против РФ. Отказ от дешёвых энергоносителей может стоить Германии промышленности, а подорожание продуктов грозит вызвать социальный взрыв. Согласно данным Der Spiegel, в Германии наблюдается значительное расхождение между фактическим уровнем инфляции и воспринимаемым потребителями. По информации Allianz Trade, воспринимаемый уровень инфляции в стране в мае составил 18%, что почти в три раза выше официально установленного уровня инфляции, равного 6.1%. Проще говоря, правительство рассказывает населению, что всё в полном порядке, а ситуация контролируется. После этого немцы приходят в супермаркеты и убеждаются в обратном. Эксперты попытались пояснить обычным потребителям, почему не нужно ориентироваться на высокие цены на продукты в супермаркетах.

Старший экономист Allianz Trade, Ясмин Грёшль, отмечает, что воспринимаемая инфляция оказывает сильное влияние на действия потребителей, такие как их покупательское поведение, а также на экономику, бизнес и политику процентных ставок. В еврозоне обычно наблюдается некоторое расхождение между официальным и воспринимаемым уровнем инфляции, но в Германии разрыв превышает одиннадцать пунктов (11%). Причины такого расхождения объясняются различными факторами. Потребители обращают больше внимания на изменения цен на часто покупаемые товары, такие как продукты питания, напитки, топливо и другие основные товары, приобретаемые в супермаркетах. Эксперты указывают, что если цены на эти товары растут выше среднего уровня инфляции, люди склонны воспринимать инфляцию значительно выше. Однако психологические аспекты, демографические и региональные различия, а также индивидуальное поведение потребителей также могут привести к тому, что они будут воспринимать рост цен иначе, чем отражают официальные данные. В результате возникает искажённое представление о реальной инфляции и значительное расхождение между воспринимаемым и фактическим уровнем инфляции.

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Кроме того, наблюдается значительное расхождение в официальных показателях инфляции не только в Германии, но и в других странах Европы, особенно в немецкоязычных регионах. Согласно исследованию, в мае уровень инфляции варьировал от 2.8% в Греции до 21.5% в Венгрии. В Австрии он составил 8.8%, что превышает показатели Германии и Швейцарии. Экономисты полагают, что ключевыми факторами инфляции являются географическая близость к России, зависимость от импорта энергоносителей и продовольствия, государственное вмешательство в цены и сила национальной валюты. Эти факторы могут также вносить свой вклад в расхождение между фактической и воспринимаемой инфляцией. Если перевести всё это на нормальный язык, то аналитики предлагают обычным жителям Германии не обращать внимание на то, что продукты питания подорожали до 20%, ведь есть товары, цены на которые остались без изменений. Вот только человек покупает шины для автомобиля раз в 3 года, а кушать хочется каждый день. При этом вредная привычка заставляет крутиться у холодильника до трёх раз в сутки, что оказывает давление на кошелёк и делает инфляцию в головах немцев страшнее, чем она есть на самом деле.