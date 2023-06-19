Информацией поделился начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил Российской Федерации

Информационная война предполагает не только использование против противника средств массовой информации, но и введение миллионов и даже миллиардов людей в заблуждение. На своей территории США и страны Европы давно переписали историю, рассказывая детям с самого раннего возраста о несуществующих фактах, активно подменяя понятия. В результате у многих жителей ЕС сегодня складывается впечатление, что Вторую мировую начал СССР, тогда как Америка выиграла схватку, а Германия пала жертвой коммунистической тирании. Всё зашло слишком далеко, а в пример можно привести Японию. Совсем недавно там проходила встреча глав НАТО, посвящённая противостоянию с Россией. Так вот, местом была выбрана Хиросима, а за всё время конференции ни один журналист не зада вопрос о том, как себя чувствуют США, которые сбросили на японский город ядерную бомбу.

реклама

Словом, мы находимся на этапе, когда общепринятые исторические факты не устраивают западные элиты, поэтому там активно насаждается новая история, которая позволяет скрывать собственные преступления и добиваться желаемого здесь и сейчас. Известно, что у США по всему миру есть десятки биолабораторий, некоторые из которых ранее находились даже в Украине. Не исключено, что янки готовят России неприятный сюрприз, о чём в ходе брифинга рассказал генерал-лейтенант Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил Российской Федерации. Он сообщил о планах американской армии доставлять на территорию, пострадавшую от затопления в результате подрыва плотины Каховской ГЭС, малярийных комаров с помощью беспилотных летательных аппаратов. Целью таких действий, по словам генерал-лейтенанта Кириллова, является распространение различных заболеваний, включая малярию и африканскую лихорадку, среди российских военнослужащих.

Ситуация, возникшая в результате подтопления территорий Херсонской области, может осложнить эпидемиологическую ситуацию в пострадавших от разлива реки регионах. Ожидается, что после спада уровня воды возможно образование очагов передаваемых комарами заболеваний, в первую очередь – лихорадки Западного Нила. Это может представлять серьёзную угрозу для здоровья военнослужащих, задействованных в ликвидации последствий стихийного бедствия. Отмечается, что американская армия проявляет высокий технический уровень готовности к применению инфицированных переносчиков заболеваний, в данном случае – комаров. Был зарегистрирован патент на разработку и производство БПЛА, способных распространять в воздухе комаров, которые являются переносчиками опасных заболеваний. Согласно описанию патента, эти беспилотники могут доставлять контейнеры с насекомыми в заданные районы и выпускать их там. Возможно, что при укусе комары смогут инфицировать российских военнослужащих опасными инфекциями, такими как малярия или лихорадка Западного Нила. Описание патента подчёркивает, что после заражения бойцы теряют способность успешно выполнять свои боевые задачи. Это создаёт значительные риски для здоровья и боеспособности военнослужащих, которые уже сталкиваются с трудностями из-за наводнения и его последствий.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI RTX 4060 Ti за 40 тр в Регарде 75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 40 с началом = надо брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь Gigabyte RTX 4060 Ti за 40 тр в Регарде Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Стоит отметить, что на данный момент не существует специфической вакцины от лихорадки Западного Нила. Противомалярийная вакцина находится на этапе испытаний в некоторых странах и её эффективность не превышает 30-35%. Это означает, что военнослужащие, столкнувшиеся с риском инфицирования, могут оказаться в серьёзном положении без эффективного лечения и защиты. Очевидно, что всё это нарушает международные соглашения о нераспространении биологического оружия. Вот только киевские власти сегодня надёжно прикрыты американскими кураторами. Если что-то подобное и случится, что европейские элиты обвинят русских, которые сами выпустили комаров. В одном из недавних интервью, Скотт Риттер выразил мнение, что американские обыватели представляют себе русских какими-то странными. Так, армия РФ годами бьёт по своим городам из артиллерии, взрывает Крымский мост, направляет беспилотники на Кремль и устраивает кровавые диверсии в приграничных населённых пунктах. Всё это очередной виток информационной войны, ну а по поводу комаров стоит заметить, что ветер весьма переменчив. Если воздушные потоки подхватят насекомых, то с лёгкостью перенесут на позиции ВСУ. Не стоит исключать, что ветер может подуть сильнее, а значит инфицированные комары в итоге попадут в крупные города, что грозит массовыми эпидемиями.