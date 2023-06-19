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В Британии решили героизировать пиратов Дрейка и Моргана, грабивших торговые суда "во имя мира"
По мнению экс главы ВМС Британии, дела у Королевского флота очень плохи
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В последнее время высказывания многочисленных политиков в Европе и США вызывают откровенное удивление. Создаётся ощущение, что эти ребята либо вовсе не знают истории, либо намеренно искажают её для извлечения выгоды. Недавно довольно неожиданное заявление сделал первый морской лорд и адмирал Бен Ки. По его словам, в течение 500 лет Королевский флот обеспечивал свободу мореплавания и торговли. Подобное заявление вызвало бурю эмоций даже в британской прессе. Пресса находится в лёгком недоумении, пытаясь понять, что вообще происходит. Исторические факты говорят о том, что пиратские флотилии были использованы британскими монархами для грабежа торговых судов других государств. Главари пиратов получали благосклонность королевского двора и не несли ответственности за свои деяния, но уже тогда английские политики рассказывали сказки о том, что флот пиратов обеспечивает свободное судоходство в мировом океане. Во время своего выступления Адмирал Ки привёл примеры именитых мореплавателей, таких как Дрейк, Кавендиш, Рейли, Дампир, Морган, и утверждает, что они были не пиратами, а защитниками морской торговли. Он подчеркнул, что эти исторические фигуры были важными личностями, обеспечивавшими безопасность и процветание мореплавания. 

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Всё это говорит о том, что Британия всегда готова была использовать грязные приёмы для получения личной выгоды. Похоже, дни процветания Королевского флота подходят к концу, о чём сообщает бывший глава ВМС Великобритании, адмирал Алан Вест. Он выразил крайне негативное мнение о текущем состоянии британского флота, назвав его «до жалости слабым». Журналисты Daily Mail приводят и другие комментарии адмирала. По мнению Вест, делительное сокращение бюджета, проблемы с кадрами и отсутствие чёткого планирования привели к тому, что ВМС Соединённого Королевства не в состоянии выполнить свои задачи. По словам адмирала, Британский флот страдает от острой нехватки кораблей. Недостаточное количество судов присутствует как в наших территориальных водах, так и в экономической зоне, а также для обеспечения безопасности морских торговых путей вместе с союзниками. Эта проблема имеет огромное значение для всей страны.

Вест подчеркнул, что Великобритания является морской державой и зависит от моря. Более 90 процентов импорта и экспорта проходит через море, а сеть кабелей и трубопроводов, доставляющих газ в страну, также играют важную роль. Адмирал предупредил, что в случае противостояния с Россией, морские маршруты могут быть потеряны, что вызывает у него серьёзную обеспокоенность. Вест указывает в качестве одной из проблем недостаток финансирования. Так, отсутствие необходимых средств в течение длительного времени стало серьёзной проблемой, и он опасается, что в новой Белой книге по вопросам обороны этой проблеме также будет уделено недостаточно внимания. По данным Daily Mail, Минобороны Великобритании опубликовало документы, в которых указано, что из 12 фрегатов типа 23, имеющихся у британского флота, три вовсе не выходили в море в прошлом году. Ещё один покинул порт базирования на 21 день, а после вернулся на ремонт. Согласно тем же документам, из шести эсминцев типа 45 один находился на ремонте весь год, а другой вышел в море всего на 18 дней. Журналисты напоминают, что в 2023 году Королевский флот должен был получить новые фрегаты типа 26, но их вооружение было отложено до конца 2028 года. 

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Это далеко не первый раз, когда Королевский флот не может в полной мере выполнять свои обязательства. Но если несколько сотен лет назад Британия могла нанять пиратов, то сегодня сделать это невозможно. Приходится придумывать обходные манёвры, ну а движущей силой стали санкции. Увы, но идея ограбить Россию оказалась неудачной и не принесла англичанам ничего. Инфляция растёт, а пираты Дрейк и Морган уже не воскреснут, чтобы снова грабить торговые суда по всему миру во славу Британской короны. Ну а учитывая удручающее состояние Королевского флота, правящим элитам придётся надеяться только на свои силы, поскольку бывшие колонии уже не готовы отдавать ресурсы за стеклянные бусы и обещание красивой жизни. 

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#санкции #политика #армия
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