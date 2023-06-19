Дискуссии на тему введения криптовалютного законодательства в РФ всё ещё идут

В 2021 году стало очевидно, что мир нуждается в едином законодательстве, которое окажется способно регулировать криптовалюты. Вот только пока большая часть стран сидела сложа руки, наиболее активные провели все нужные согласования на уровне парламента и предлагают держателям криптовалют довольно выгодные условия. Например, Швеция стала настоящим раем для криптомиллионеров. Власти не только разрешают, но и способствуют приходу зажиточных держателей цифровых активов в страну, предлагая им нулевую ставку налогообложения при условиях инвестиций в страну. Проще говоря, вы можете приехать в Швецию, вывести там несколько миллионов евро, купить домик, но не заплатите за это никаких налогов. В других странах не так радужно. Если вы читали в последнее время прессу на эту тему, то могли слышать о том, как сложно идут дебаты по созданию криптовалютного законодательства в США. Вначале американские власти заманивали майнеров дешёвым электричеством, ну а сегодня совершают непонятные действия против бирж Coinbase и Binance.

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Американская комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC) ведёт себя непоследовательно, а её действия не согласуются с заявлениями, которые ранее высказывали местные политики. Немногим лучше дела идут в России, где осознают преимущества создания правильного криптовалютного законодательства. Как стало известно, в РФ было добыто криптовалюты на сумму около 4 миллиардов долларов. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на Петербургском экономическом форуме. По оценкам Минфина, прибыль майнеров составляет около 100 миллиардов рублей, а при правильном развитии отрасли доходы бюджета от налогообложения могли бы составить около 20 миллиардов рублей. Напомним, ещё осенью 2022 года в Госдуму был внесён законопроект о правовом регулировании майнинга криптовалют. Согласно этой инициативе, майнеры должны были сообщать о получении цифровой валюты, задекларировать свой доход и уплачивать налоги. Однако принятие решения было отложено из-за дискуссий, вызванных опасениями критиков законопроекта о возможном выводе капитала из страны через каналы продажи криптовалюты. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отказался называть эти организации. В феврале он выразил надежду на принятие законопроекта в весеннюю сессию.

Одним из наиболее жёстких противников легализации криптовалют в России выступал Центробанк. Он отрицал возможность введения криптовалюты в обращение, называя её нелегальной операцией. Уже весной 2023 года Центробанк разрешил использование криптовалюты во внешних расчётах. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что внутри страны криптовалюта не должна использоваться, но предложила провести эксперимент с использованием криптовалюты для внешнеторговых расчётов. Поговаривают, что произошло это после интервью В. Путина, который позитивно отозвался о цифровых активах и высказался о том, что не нужно стоять на обочине технологического прогресса, пока другие страны форсируют свои законы. Именно тогда замминистра финансов Алексей Моисеев объявил о создании специального комитета, который будет выдавать разрешения отдельным операторам на использование криптовалюты во внешнеторговых расчётах в России. Это предполагает, что компании смогут проводить внешние расчёты с использованием криптовалюты в рамках эксперимента.

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Эксперты отмечают, что дискуссии продолжаются, а регулирующие органы изучают наиболее верный способ включения криптовалюты в обращение. Согласно озвученным данным, добыча цифровых активов в стране достигает значительных сумм, и правительство рассматривает варианты налогообложения этой отрасли. Введение законодательства по майнингу и использованию криптовалюты во внешнеторговых расчётах может существенно повлиять на развитие этой сферы и увеличить доходы государства. Предполагается, что разумный подход способен не только внести ясность для уже работающих в отрасли компаний, но и позитивно скажется на инвестиционном климате.