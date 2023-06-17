Журналисты американского издания забыли указать, что основная масса российских истребителей гораздо новее и обладает повышенной ударной мощью

По мнению Пригожина, недооценка противника может привести к самым трагическим последствиям. Основатель ЧВК «Вагнер» отмечает, что украинские солдаты неплохо обучены и способны управлять самым разнообразным оружием. Обычные вояки овладели артиллерийскими системами из множества стран НАТО, показывая вполне приличные результаты. Но если научиться стрелять из немецкой гаубицы можно за пару недель, то с танком всё куда сложнее. Первые дни наступательной операции выявили не только недостатки немецких Leopard 2, но и низкий уровень навыков экипажа. Танкисты направляли машины на минные поля, а многие и вовсе не сделали ни одного выстрела. В результате уже какое-то время немецкие кошки в бой не идут, но суть проблемы от этого не меняется. Ещё в начале 2023 года поставки танков Украине казались невозможными, но сегодня они горят в Запорожской области. Судя по всему, к концу года или даже раньше в небе над Донбассом появятся американские истребители.

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По мнению экспертов, опрошенных издательством Bloomberg, вероятность того, что Киев получит F-16 велика, но испытывать по этому поводу радостные чувства командованию ВСУ всё же не стоит. Прежде всего напомним, что в начале июня на Донбассе был сбит МиГ-29, находящийся под управлением пилота ВСУ с позывным Nomad. По данным Politico, речь идёт о неком Владиславе Савельеве, который 2 года проходил обучение в США, где на военной базе отрабатывал навыки управления авиацией СССР и стран НАТО. Похоже, Савельев умел обращаться с F-16, вот только спустя 2 года обучения он был сбит в первом же бою. Журналисты полагают, что на обучение пилота была потрачена значительная сумма, а точных данных о том, сколько таких Савельевых проходят долговременные курсы в Америке, никто не знает. Учтите, что обучение началось ещё до начала СВО, а значит Украина запросила поставки истребителей стран НАТО много лет назад.

В Bloomberg пишут, что сегодня поставка F-16 – это лишь вопрос времени, ну а где-то в Киеве радостно потирает руки министр обороны Украины Резников. В рамках очередной встречи в Рамштайне он заявил, что пилоты уже приступили к обучению в США. Якобы, есть специальная программа переобучения, но украинские асы настолько сильно хотят овладеть навыками, что вместо положенных 6 месяцев сделают это за 4 месяца. В Bloomberg такие сказки не комментируют, но эксперты полагают, что подобное самоуправство и сжатие сроков приведёт к тому, что результат окажется прямо противоположным. Проще говоря, управление самолётом предполагает автоматизацию многих действий, а во время боя требуется 100% знание всех сильных сторон машины. Узнать всё это и обрести достаточные навыки нельзя даже за год, а в итоге в F-16 будут сидеть неопытные пилоты, которые не способны полностью раскрыть потенциал машины.

В Bloomberg полагают, что США хотят дать добро европейским странам на отправку истребителей Киеву, но в ход пойдут наиболее старые самолёты, которые не имеют современных модификаций. Что до обслуживания, то янки доверят этот вопрос частникам, снимая с себя ответственность. Журналисты уверены, что это дорогое удовольствие, ведь истребители нужно не только доставить в Украину, но и создать полноценную инфраструктуру для их базирования. Всё это стоит миллиарды долларов, но проблема даже не в этом, ведь не самые новые МиГ-31 и Су-25 оснащены радарами, позволяющими обнаруживать F-16 задолго до того, как украинские пилоты заметят присутствие самолётов противника. В этом случае шансы на выживание крайне низкие, а значит придётся решать задачу другими способами, обеспечивая разведку при помощи спутников в режиме 24/7. Также потребуется оборудовать старые истребители современными ракетами JASSM, без которых получить преимущество над русскими невозможно.

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Журналисты полагают, что главная цель поставки истребителей Киеву состоит в посыле президенту России. Янки дают понять, что готовы намертво вцепиться в Украину и не собираются отдавать её русским. США готовы и дальше насыщать ВСУ оружием, а попытка взять Америку измором обречена на провал. Нет никаких сомнений, что в Белом доме настроены решительно, ну а буквально вчера В. Путин заявил, что армия РФ готова к встрече с истребителями НАТО. Журналисты Bloomberg не хотели создавать негативный фон, поэтому не стали упоминать, что часть всех украинских самолётов сбивается силами ПВО, тогда как другая поражается высокоточным оружием. В прессе неоднократно писали о Су-35, которые по своим характеристикам превосходят даже последние модификации F-16. Прибавите к этому навыки управления и факт передачи Киеву старых машин, и вы получите удручающую для ВСУ картину. В Bloomberg сетуют на то, что содержать парк истребителей крайне дорого. Не исключено, что F-16 проживут недолго, поэтому и средств на их обслуживание не придётся выделять слишком уж много.