Машины получат усиленное бронирование, а пока Европа готова и дальше отправлять металлолом на Донбасс

Страны третьего мира, которые сильно зависимы от США, всегда с благоговением относились ко всему, что производится в Америке. Известно, что янки делают самую вкусную газировку и самые лучшие бутерброды. С голливудскими блокбастерами просто невозможно сравниться, а драгоценный iPhone является вершиной технологической мысли. Но особое почтение и благоговейный восторг у фанатов дядюшки Сэма вызывает американское оружие. M1 Abrams считается лучшим танком, ну а F-35 признан самым мощным современным истребителем. Никого не волнует, что M1 Abrams никогда не вступал в бой с равным по силе противником, ну а F-35 показывает крайне низкую скорость и может называться гиперзвуковым с большими оговорками. Ну а поскольку после начала СВО в Украине появилась острая необходимость в американском оружии, то нет ничего удивительного, что тысячи людей уверены в том, что оружие стран НАТО по всем показателям лучше, чем советское и тем более российское.

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В 2022 году там поклонялись противотанковому ракетному комплексу Javelin. После молились на американскую реактивную систему залпового огня HIMARS. Следом подоспела вера в ракетный комплекс Patriot, ну а до недавнего времени верили в мощь немецких танков. Leopard 2 должен был стать оружием прорыва, а русские солдаты были просто обязаны разбегаться по кустам от одного вида немецкой кошки. Похоже, украинским политтехнологам нужны новые методички, поскольку танки показали низкую эффективность. В Киеве не скрывают неудовлетворения, поскольку Leopard 2 плохо справляется с минными полями, требует повышенного внимания и технического обслуживания и очень хорошо горит. При этом на Запорожском направлении задействовалась одна из последних модификаций. Известно, что Германия передала Украине 18 единиц Leopard 2А6, которые отличаются улучшенным бронированием и продвинутой электроникой. Что тогда говорить о старых Leopard 2А4, которых в разы больше. Похоже, в Германии пытаются провести работу над ошибками, поскольку приняли решение выпустить с нуля 18 танков в модификации Leopard 2А8, которая сможет более эффективно реагировать на современные угрозы.

Отдельно отмечается, что Минобороны получит заказ до конца 2025 года, с 1992 года Бундесвер не занимался производством новых танков. Так, все версии Leopard 2А6 и Leopard 2А7 представляют собой глубокую модернизацию раннее выпущенных моделей, поэтому сам факт изменения стратегии национальной безопасности вызывает повышенный интерес. Отдельно отмечается, что самая новая модификация – это лишь временная мера, поскольку инженеры уже почти создали танк следующего поколения. Leopard 2AX должен быть представлен в 2025 году, но пока существует в виде набросков и ранних зарисовок. При этом неизвестно, сколько танков способен выпускать концерн Rheinmetall в год, а значит не исключено, что параллельно с производством будет запущена и программа модернизации Leopard 2А4 до Leopard 2А8. Известно, что основная задача, стоящая перед инженерами, стояла в укреплении бронирования. Так, корпус получит усиленную защиту от мин, а также разнесённое бронирование третьего поколения. Будет пересмотрен наполнитель, состоящий из керамики, вольфрама и других компонентов.

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Также все танки получат активную динамическую защиту класса EuroTrophy, представляющую собой улучшенную версию израильского комплекса. Двигатель на 1500 л.с. решено снять, поставив на его место более мощный на 1600 лошадок. Ходовая останется без изменений, а усиление позволит нивелировать эффект от тяжёлой брони, а в результате скоростные показатели останутся без изменений. Экипаж получит новую электронику и тепловизоры, а вот 120-мм пушку оставят без изменений. Похоже, в Германии полагают, что мощности её достаточно, а вот средства связи и бронирование нуждается в доработке. Эксперты уверены, что Leopard 2А8 не сможет оказать решающего значения и усилить обороноспособность Германии. Наступление ВСУ доказало, что немецкие танки серии Leopard 2А6 не способны справляться с основными вызовами, а незначительное количество Leopard 2А8 и вовсе вызывает сомнения. Пока же Германия и страны Европа и дальше готовы накачивать Украину старыми танками, надеясь на получения более современных M1 Abrams от дядюшки Сэма.