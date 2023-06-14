В немецкой прессе опасаются, что уже вскоре российские инженеры начнут изучать трофейные Leopard 2А6

Наступательная операция ВСУ стартовала 10 дней назад, но с тех пор украинская армия не достигла значимых результатов. Военкоры сообщают о том, что некоторые населённые пункты в Запорожской области переходят из рук в руки по несколько раз в неделю, а основные силы армии РФ сосредоточены на высотах. При этом так называемая серая зона в низине, а в итоге закрепиться в небольших посёлках украинские силы не могут. Отдельно уточняется, что от посёлков остались разрозненные разрушенные строения, а в итоге после мощной артподготовки российские войска возвращают контроль над населёнными пунктами. Вы уже не раз могли слышать о том, что основной движущей силой наступательной операции должны были стать немецкие танки. Германия передала Киеву сразу 18 единиц Leopard 2А6, которые значительно прочнее наиболее популярных моделей Leopard 2А4. Несколько подобных танков были получены от других стран, а значит ВСУ бросили в бой самую современную и мощную технику, которую удалось получить.

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Пока результат признан неудовлетворительным, поскольку больше десяти немецких танков сгорели, а перспективы остаются туманными. Мало того, недавно Министерство обороны РФ продемонстрировало несколько трофейных немецких кошек, которые уже могли быть вывезены за линию фронта. В Германии обеспокоены таким фактом, а журналисты Bild предполагают, что есть несколько сценариев использования Leopard 2А6. Журналисты опасаются, что первым делом российские инженеры досконально изучат систему бронирования. Ну а поскольку основная часть танков на боевом дежурстве в Германии и других европейских странах представлена старыми Leopard 2А4, то секреты Leopard 2А6 могут сильно ударить по обороноспособности ЕС. Получив доступ к наполнителю русские смогут не только подобрать наиболее эффективные средства поражения, но и используют начинку для увеличения защиты собственных танков. Особые опасения вызывает сам факт доступа российских инженеров к электронике. Известно, что немецкие танки отличаются массой продвинутых технологий, а также тесно интегрированы в оборонные программы НАТО. В Bild полагают, что это грозит неприятными последствиями для всего альянса.

Но также в Bild не исключают, что несколько трофейных Leopard 2А6 могут поступить в ряды российской армии, а их мощь будет направлена против ВСУ. Последний сценарий кажется нам совершенно нереалистичным по нескольким причинам. Во-первых, танк действительно сложный, а значит потребуется специалист, который обучит экипаж. Украинские танкисты занимались несколько месяцев, но даже после этого плохо справляются с немецкими кошками. Но даже если в рядах армии РФ есть добровольцы из стран НАТО, ранее имевшие опыт вождения Leopard 2, то нужно ещё где-то отыскать достаточное количество боеприпасов. Ну и прибавьте к этому, что несколько танков не усилят группировку, а интеграция подобной техники потребует значительных усилий. Спорить с журналистами Bild бесполезно, но пока о судьбе немецких кошек нам ничего неизвестно. Даже если на линии соприкосновения есть несколько Leopard 2, то это не значит, что их можно починить и тем более вернуть в строй.

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Что до наступательной операции, то в последние дни темпы немного снизились, а эксперты заговорили о смещении основного удара ВСУ в Херсонскую область. Отмечается, что вода в Днепре находится на самых низких отметках за последние 70 лет. Фактически, такой река была до 1952 года, когда строилась Каховская ГЭС. Обмелевший Днепр может использоваться для наступления ВСУ. Эксперты полагают, что российские оборонительные позиции на левом берегу смыло течением, а в последние дни армия РФ активно возводит новые укрепления. Сложно сказать, насколько подобная информация соответствует действительности. Отдельные аналитики указывают на то, что после разлива воды почва на левом берегу стала влажной и больше похожа на топи. Минные поля разбросаны по всей территории, а в итоге тяжёлые танки не пройдут, а пехота без спецтехники не сможет преодолеть первый рубеж обороны. Вопросов слишком много, ну а пока в Bild обеспокоены потерей имиджа и негативными последствиями для немецкой оборонной отрасли, которые уже маячат на горизонте.