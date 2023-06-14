Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Bild: Россия быстро починит трофейные Leopard 2А6 и уже скоро бросит их против танков ВСУ
В немецкой прессе опасаются, что уже вскоре российские инженеры начнут изучать трофейные Leopard 2А6
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Наступательная операция ВСУ стартовала 10 дней назад, но с тех пор украинская армия не достигла значимых результатов. Военкоры сообщают о том, что некоторые населённые пункты в Запорожской области переходят из рук в руки по несколько раз в неделю, а основные силы армии РФ сосредоточены на высотах. При этом так называемая серая зона в низине, а в итоге закрепиться в небольших посёлках украинские силы не могут. Отдельно уточняется, что от посёлков остались разрозненные разрушенные строения, а в итоге после мощной артподготовки российские войска возвращают контроль над населёнными пунктами. Вы уже не раз могли слышать о том, что основной движущей силой наступательной операции должны были стать немецкие танки. Германия передала Киеву сразу 18 единиц Leopard 2А6, которые значительно прочнее наиболее популярных моделей Leopard 2А4. Несколько подобных танков были получены от других стран, а значит ВСУ бросили в бой самую современную и мощную технику, которую удалось получить.

реклама

Пока результат признан неудовлетворительным, поскольку больше десяти немецких танков сгорели, а перспективы остаются туманными. Мало того, недавно Министерство обороны РФ продемонстрировало несколько трофейных немецких кошек, которые уже могли быть вывезены за линию фронта. В Германии обеспокоены таким фактом, а журналисты Bild предполагают, что есть несколько сценариев использования Leopard 2А6. Журналисты опасаются, что первым делом российские инженеры досконально изучат систему бронирования. Ну а поскольку основная часть танков на боевом дежурстве в Германии и других европейских странах представлена старыми Leopard 2А4, то секреты Leopard 2А6 могут сильно ударить по обороноспособности ЕС. Получив доступ к наполнителю русские смогут не только подобрать наиболее эффективные средства поражения, но и используют начинку для увеличения защиты собственных танков. Особые опасения вызывает сам факт доступа российских инженеров к электронике. Известно, что немецкие танки отличаются массой продвинутых технологий, а также тесно интегрированы в оборонные программы НАТО. В Bild полагают, что это грозит неприятными последствиями для всего альянса. 

Но также в Bild не исключают, что несколько трофейных Leopard 2А6 могут поступить в ряды российской армии, а их мощь будет направлена против ВСУ. Последний сценарий кажется нам совершенно нереалистичным по нескольким причинам. Во-первых, танк действительно сложный, а значит потребуется специалист, который обучит экипаж. Украинские танкисты занимались несколько месяцев, но даже после этого плохо справляются с немецкими кошками. Но даже если в рядах армии РФ есть добровольцы из стран НАТО, ранее имевшие опыт вождения Leopard 2, то нужно ещё где-то отыскать достаточное количество боеприпасов. Ну и прибавьте к этому, что несколько танков не усилят группировку, а интеграция подобной техники потребует значительных усилий. Спорить с журналистами Bild бесполезно, но пока о судьбе немецких кошек нам ничего неизвестно. Даже если на линии соприкосновения есть несколько Leopard 2, то это не значит, что их можно починить и тем более вернуть в строй. 

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
-30% на стиралку Бош 4 серии
Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде
-30% на Corsair Platinum 2x32Gb
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

Что до наступательной операции, то в последние дни темпы немного снизились, а эксперты заговорили о смещении основного удара ВСУ в Херсонскую область. Отмечается, что вода в Днепре находится на самых низких отметках за последние 70 лет. Фактически, такой река была до 1952 года, когда строилась Каховская ГЭС. Обмелевший Днепр может использоваться для наступления ВСУ. Эксперты полагают, что российские оборонительные позиции на левом берегу смыло течением, а в последние дни армия РФ активно возводит новые укрепления. Сложно сказать, насколько подобная информация соответствует действительности. Отдельные аналитики указывают на то, что после разлива воды почва на левом берегу стала влажной и больше похожа на топи. Минные поля разбросаны по всей территории, а в итоге тяжёлые танки не пройдут, а пехота без спецтехники не сможет преодолеть первый рубеж обороны. Вопросов слишком много, ну а пока в Bild обеспокоены потерей имиджа и негативными последствиями для немецкой оборонной отрасли, которые уже маячат на горизонте. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #военные технологии #танки
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пригожин: социальные гарантии у бойцов Вагнера есть и без подписания контрактов с МинОбороны
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские танкисты бросили исправные немецкие ОБТ Leopard 2A6 [Видео]
48
Пригожин раскрыл детали возвращения ЧВК «Вагнер» в СВО и рассказал о том, кто такой Бибер
8
В Киеве недовольны результатами, которые показали танки Leopard 2
30
Очередной части трансформеров удалось лишить Человека-паука позиции лидера кинопроката
+
Конгрессмен США требует уволить главу SEC
3
США планируют поставки снарядов с обедненным ураном в Украину
3
Бойцы ВСУ бросили два рабочих Bradley и почти целый Leopard 2 на Запорожском направлении
8
Leopard 2 горят и выходят из строя быстрее советских танков, а в обслуживании намного сложнее
5
Bloomberg усомнился, что Турция одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО
+
США хотят добавить в Совбез ООН ещё шесть постоянных членов — СМИ
3
Российским войскам удалось затрофеить танки Leopard 2 и БМП Bradley
6
Пригожин: Бойцы ЧВК «Вагнер» больше не будут работать в Украине
3
Intel может оказаться одним из якорных инвесторов по итогам IPO компании Arm
+
Путин рассказал о потерях в ходе отражения наступления ВСУ
4
Уралвагонзавод отправил на СВО новую партию танков Т-90М Прорыв
5
Биржа Binance исключит ряд торговых пар
+
Видео: 10 минут геймплея перспективного боевика Star Wars Outlaws
+
Германия отказывается подтверждать потери танков Leopard 2 Украиной
11
AMD анонсировала настольные процессоры Ryzen PRO 7000 мощностью 65 Вт
1
120 смартфонов Xiaomi получат финальную прошивку MIUI 14 на Android 13 до конца 2023 года
2

Популярные статьи

Самая бюджетная игровая сборка лета 2023 года за 35 000 рублей на AMD Ryzen 5 5600G
12
Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro: все, что мы знаем о новых флагманах
3
Как скачать, установить и грамотно настроить Windows 10 LTSC для игрового компьютера в 2023 году
9
"Форсаж Х": сказ, как Торетто Аквамену зубы выбил
14
Обзор российского Linux дистрибутива Red OS
18
Япония наращивает производство ракет в попытке сдержать гиперзвуковую угрозу Китая и КНДР
1
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
91
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
19
Как купить игровой процессор на 6 лет, и почему Core i9-13900KF хуже Ryzen 9 7950Х
5
Украина превратилась в "кладбище" западной бронетехники: ВСУ потеряли 15% бронемашин Bradley - EAT
7

Сейчас обсуждают

overclockers
17:26
пинать барыг которые пошлины ввели? а как? кому "Нужно чтобы и потребитель покупал "отечественное"? мне - нет мне нужно покупать то что мне нравится
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
Dimkovski
17:20
1080Ti опять быстрее окажется, как было с 3060 ?
Египет собирается вступить в БРИКС — соответствующая заявка уже подана
RandomXP
17:14
Использую LTSC этой версии на игровых компах - полет отличный.
Как скачать, установить и грамотно настроить Windows 10 LTSC для игрового компьютера в 2023 году
Дилдошбек
17:10
ты настолько не разбираешься в этом вопросе, что даже начинать что то объяснять нет желания... такую чушь и бред я давно не читал. ты бы не позорился, а для начала ознакомился с мат частью как устроен...
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
industria
17:08
Оно там бьёт все рекорды продаж у близов, а у клоунов вроде тебя вечно "кому оно надо, когда есть бесплатное говно". Даже дураку понятно что ты либо забанен либо денег зажлобил, игра тут не причём
Обсудим необычный посыл рекламных видео компьютерной игры Diablo IV
OgoGoLog
17:02
"вот поэтому у нас и дороже чем в сша" Единственный быстрый способ - пинать "барыг". А они ой как не хотят терять прибыль. Ну или продолжать заказывать "из-за бугра", это же никто нам ещё не запретил....
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
Aaa
16:56
вот поэтому у нас и дороже чем в сша
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
Имя
16:56
"И всё же, если вы готовы доплатить, то можно взять дискретную видеокарту здесь и сейчас." Но райзен 5600g сделает pci-e 3.0 в системе, если нужна другая pci-e проц. не подходит и плата. Если процу ви...
Самая бюджетная игровая сборка лета 2023 года за 35 000 рублей на AMD Ryzen 5 5600G
OgoGoLog
16:53
"не делает кроссовки, ботинки, куртки" Вообще-то делают. Но на фоне раскрученных брендов и китайско-турецкой дешевезны они теряются. Сейчас лёгкая промышленность работает в основном на гос. заказ, чт...
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
Олег Кожевников
16:53
Надо бы их принять ещё в Польше, чтоб местные аборигены начали чесаться.
Bloomberg усомнился, что Турция одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем