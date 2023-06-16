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Аналитики Oryx назвали точное количество танков и другой техники ВСУ, уничтоженной под Запорожьем
Наступательная операция ВСУ продолжается, но потери уже достигли 200 единиц техники разного бронирования
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Ещё совсем недавно в Пентагоне говорили о том, что контрнаступление ВСУ в буквальном смысле смоет оборонительные позиции армии РФ. Там рассказывали о невероятной ударной силе украинской армии, имеющей на балансе не только советскую технику, но и самые современные САУ, противоракетные системы, танки и бронетехнику. Отдельные аналитики и вовсе уверяли, что за первые 72 часа укреплённый район и несколько линий обороны будут прорваны, а в результате к концу третьего дня ВСУ дойдут до крупных городов, включая Мариуполь и Бердянск. Похоже, обстановка на фронте для украинской армии не улучшается, прорыва нет, а заявления американских экспертов кардинально изменились. Некоторые констатируют полный провал ВСУ, но многие продолжают рассказывать о том, что всё ещё впереди. Среди тех, кто умудрился буквально за пару дней сменить парадигму мышления, значится Бен Ходжес. Перед нами генерал, который ранее командовал войсками США в Европе, а значит до сих пор имеет знакомства в военном ведомстве и неплохо осведомлён о реальном положении дел. Так вот, ещё 3 недели назад Ходжес заверял прессу в том, что наступление ВСУ будет стремительным, ну а сегодня полагает, что необходимо дать Зеленскому время.

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По его мнению, главный удар ещё не наносился, а наступлением можно считать только мощную концентрацию танковых групп на одном направлении. Генерал напомнил, что в одном танковом батальоне насчитывается 31 танк. При этом в бригаду входит до 5 батальонов, а значит данное подразделение состоит из 250 единиц лёгкой и тяжёлой бронетехники. Ходжес уверен, что наступление будет проводиться силами нескольких бригад, поэтому полагает, что главного удара ВСУ ещё не нанесли. Можно было бы согласиться с генералом, ведь армада из 750 бронированных машин выглядит угрожающе, вот только есть все основания полагать, что украинское командование уже потеряло до трети техники. Авторы проекта Oryx сделали примерные подсчёты, рассказав о том, что в общей сложности за 10 дней наступления ВСУ потеряли до 200 единиц техники, включая танки. Давайте изучим данные и сделаем выводы. Отметим, что это всего лишь цифры, а назвать точное количество просто невозможно. Пожалуй, информация станет доступна через несколько лет после завершения конфликта, пока же у нас есть только предварительные данные. 

Итак, западные аналитики признали уничтоженными только 4 танка Leopard 2 и 2 французских колёсных AMX-10 RC. Получили различные повреждения, включая критические 16 БМП M2A2 Bradley ODS-SA. Также подтверждено уничтожение 32 YPR-765, представляющих более лёгкую модификацию броневика. Поражены 43 бронированных машины класса 43 M113 различных модификаций. Также уничтожены более редкие БТР FV103 Spartan. Указывается на потерю 17 бронированных машин Mastiff и Wolfhound. Это английская разработка, основанная на платформе Cougar от дядюшки Сэма. Предполагалось, что техника имеет хорошую противоминную защиту. Неясно, то ли броня оказалась плохой, то ли мины слишком мощные. В числе потерянных числятся и 7 Bushmaster из Австралии. Сюда же прибавьте 5 единиц Roshel Senator из Канады и 4 штуки Alvis 4 Mamba производства Южной Африки. Подтверждено уничтожение 4 машин Dingo ATF из Германии. Следом стоит отметить поражение бронированных машин Kirpi производства Турции и Husky TSV броневиков из Британии. Есть потери и среди бронированных грузовиков, перевозивших пехоту до места назначения. Указывается на потерю 3 Vector Pinzgauer 718 производства Англии и одного Jelcz P882 D53 из Польши. 

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Аналитики сообщают, что наибольшие потери зафиксированы среди американской техники. США активно насыщали ВСУ оружием и бронированными машина, поэтому нет ничего удивительного в том, что в поле зрения журналистов попадают именно самые массовые БМП и БТР. Уничтоженными числятся 33 единицы International M1224 MaxxPro и от 4 Oshkosh M-ATV. Согласно подсчётам Oryx, наибольший удар понесли HMMWV, отличающиеся повышенной проходимостью. Американцы передавали такие машины ВСУ в большом количестве, ну а во время наступления потеряны десятки единиц. При этом уничтожается как базовая модификация, так и имеющая усиленную броню (M-998 и M-1114). Аналитики полагают, что информацию нельзя считать окончательной, ну а потери действительно можно назвать критическими. 

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#сво #военные технологии #статистика
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