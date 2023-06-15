Зверьки при виде хищников прикидываются мёртвыми. Судя по всему, такая тактика солдатам ВСУ не помогла

Западные эксперты полагают, что спустя 10 дней после своего начала, наступательная операция ВСУ остановилась, а продолжение её приведёт к значительным потерям. Журналисты Reuters провели опрос среди нескольких ведущих аналитиков и пришли к неутешительным выводам. По их словам, обе стороны стремятся как можно быстрее истощить ресурсы противника, но пока успехи на этом направлении демонстрируют именно русские. Оборонительные рубежи позволяют встречать атакующих ствольной артиллерией, противотанковыми гранатомётами и другими средствами поражения. Ночью на отряды ВСУ охотятся вертолёты Ка-52, а по складам с боеприпасами наносятся удары при помощи авиации. В итоге аналитики полагают, что прорыв 15-километровой обороны РФ будет стоить украинской армии слишком дорого. Не исключено, что после этого наступать уже будет некому, ведь ресурсы, которые ВСУ получили от стран Запада, не безграничны.

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Отмечается, что первая серия атак не достигла успехов, а сегодня командование в Киеве скромно рассказывает о продвижении на несколько сотен метров на том или ином участке, стараясь не давать точных данных. В сети появляется множество роликов, где можно увидеть уничтоженную технику стран НАТО, а особый интерес представляют американские броневики Bradley и немецкие Leopard 2. Называются различные цифры, но наиболее реалистичные данные свидетельствуют об уничтожении до десяти немецких танков. Эксперты полагают, что ВСУ будут искать новые возможности для наступления и могут перебазироваться на Херсонское направление. Там после подрыва Каховской ГЭС наводнение уничтожило линию российской обороны, что кажется командованию в Вашингтоне и Киеве весьма перспективным для наступательной операции. Итоги предсказать невозможно, ну а российские военкоры констатируют, что украинские солдаты бросаются на укреплённые позиции армии РФ с минимальной поддержкой и фактически выступают в качестве пушечного мяса. В Пентагоне открыто заявляют, что рано или поздно минные поля, которые поставили русские, закончатся, а значит всё ещё впереди.

Очевидно, что янки не сильно переживают о многочисленных потерях среди солдат ВСУ, ну а сами бойцы вынуждены прибегать к весьма необычному способу, позволяющему выжить на поле боя. Известно, что хищники не питаются падалью, поэтому предпочитают обходить мёртвых животных стороной. Некоторые млекопитающие знают об этом и активно пользуются избирательностью хищников. Такое поведение принято называть «тактика опоссума», поскольку небольшие зверьки часто притворяются мёртвыми в случае опасности. Один из дронов РФ заснял, как бойцы ВСУ активно используют тактику опоссумов, пытаясь перебраться с открытой местности в лесополосу. На видео можно заметить, как небольшая группа украинских солдат легла на землю и притворяется мёртвой. Как только опасность проходит, бойцы встают и совершают ещё одну перебежку. После этого часть вояк снова падает на землю, тогда как другая рвётся к деревьям. Спустя какое-то время к первой группе подтягивается и вторая, а в результате все солдаты благополучно добираются до лесополосы.

В ролике можно увидеть уничтоженные танки, а значит речь может идти об экипаже, которые решил покинуть горящую технику. Как мы уже писали выше, первая линия обороны испещрена минными полями, поэтому нет ничего удивительного в том, что разведывательный или штурмовой отряд мог попасть в ловушку. Хотим расстроить любителей хэппи-эндов, ведь военкоры сообщают, что выйти из окружения бойцам ВСУ не удалось. Поскольку разведка проводилась с воздуха, то противник был отслежен и уничтожен по пути в соседний сектор. Возможно, в некоторых ситуациях тактика опоссума и работает, но только не в этот раз. Кстати, умным зверькам не всегда удаётся обмануть хищников, ну а ситуация только на первый взгляд выглядит комично. Украинские власти не щадят население и готовы и дальше бросать обычных работяг под танки и артиллерию.

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